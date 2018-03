Irene Solà reflexiona sobre la literatura i com es construeix en la novel·la «Els dics»

L'escriptora Irene Solà ha guanyat el Premi Documenta 2017 per la seva obra 'Els dics' (L'Altra editorial), que reflexiona sobre la literatura, d'on ve i com es construeix, i juga amb la realitat i la ficció, ha explicat l'editora Eugènia Broggi aquest dimecres en roda de premsa.

'Els dics' transcorre al món rural i ofereix una "proposta fragmentada que narra la història de tres generacions", amb contes breus intercalats al llarg de la trama que s'inventa la protagonista, ha detallat Broggi.

La novel·la recorre la vida d'Ada durant un estiu, que després de viure a Londres durant tres anys torna a un poble rural fictici de Catalunya i barreja diferents contes que s'entrellacen entre ells, escrits per la mateixa protagonista, amb l'objectiu d'"investigar sobre la narrativa i creació de les històries", ha afegit l'autora.

Irene Solà (Malla, 1990) es va llicenciar en Belles Arts a la Universitat de Barcelona (UB) i el seu primer llibre de poemes, 'Bèstia' (Galerada) va rebre el Premi de Poesia Amadeu Oller i els seus textos i obres s'han exposat al Cccb, a la Whitechapel Gallery de Londres (Regne Unit) i el Festival Internacional de Poesia de Sant Cugat (Barcelona), entre d'altres.

Procés de creació



Per escriure aquest llibre, Solà es va ennavegar en un procés que va durar tres anys, durant els quals va treballar paral·lelament en altres projectes, i es va dedicar a escriure molt per després rebutjar molt material i quedar-se amb els fragments que l'interessaven, sense tenir una idea clara des del principi i guiant-se per l'instint.

El títol de la novel·la, 'Els dics', procedeix d'un conte primerenc de l'autora que mostra la idea que "en la vida tot passa de forma desordenada", com en el curs d'un riu, i que és necessari construir dics perquè prengui una forma concreta i una finalitat, quelcom que compara amb la creació d'una història, ha afegit Solà.

Actualment, Solà està treballant en el projecte 'Notes on a novel', en el marc de Barcelona Producció per a entorns digitals, que consisteix en el procés de preparació d'una novel·la que no s'escriurà, i compta amb la col·laboració d'altres escriptors com Maria Cabrera, Verónica Gerber o Michael Lawton, entre altres.

Nous autors catalans



El Premi Documenta ha arribat a la seva 37a edició, que té com a objectiu "donar veu a autors joves que escriguin en llengua catalana", i ha brindat l'oportunitat d'impulsar la carrera literària de molts autors nous, ha explicat el membre del jurat del Premi Documenta i copropietari de la llibreria Documenta, Èric del Arco.

El concurs premia el guanyador amb la publicació del llibre i 5.000 euros, però segons Del Arco, la deliberació d'aquesta edició per lliurar el premi va ser molt dura, i l'elecció final va recaure sobre dues novel·les d'autores dones perquè "ambdues mereixien ser publicades'.