Comanegra publica l'inèdit de Pedrolo «Infant dels grans», que es mou «entre la novel·la i el dietari personal»

L'editorial Comanegra ha publicat l'únic llibre inèdit de l'escriptor Manuel de Pedrolo (L´Aranyó, la Segarra, 1918 – Barcelona, 1990), 'Infant dels grans'. L'autor va escriure l'obra a l'estiu del 1952 en honor a la seva filla acabada de néixer, l'Adelais, pensant en regalar-li quan ella fes 15 anys. En declaracions a l'ACN, l'editor de Comanegra Jordi Puig ha recalcat que "el llibre està a cavall entre la novel·la i el dietari personal", en què Manuel de Pedrolo anota la vida d'una nena de vuit mesos i "ho teixeix tot per donar-li ritme i una estructura gairebé de novel·la. Pedrolo tenia tant l'ADN de novel·lista, que li sortia una novel·la encara que no volgués, i aquí va començar a fer anotacions obsessives del dia a dia de la seva filla i va acabar fent una estructura de novel·la amb quatre capítols i el·lipsis a l'escena del part i postpart, de la infantesa del mateix Pedrolo i de la seva dona".

Puig ha explicat que 'Infant dels grans' narra un dissabte d'estiu a casa d'una menuda de vuit mesos que no para quieta i uns pares novells, que "no s'explicita que ell sigui Pedrolo però era evident perquè hi ha una escena del pare escrivint i manies pròpies i trets físics propis de Pedrolo". Com ha explicat l'editorial, l'autor mateix confessava que l´obra, que havia començat com una juguesca, s'havia anat tornant cada vegada un projecte més seriós.

Durant molts anys, l´obra la van conèixer molt poques persones properes a l´autor, i avui finalment veu la llum gràcies a que la filla de l'autor va decidir donar-la a conèixer. L'Adelais i els responsables de Comanegra es van conèixer el 2016 i van parlar en general de la voluntat de l'editorial per fer alguna especial per l'any Pedrolo. Comanegra havia publicat el llibre il·lustrat de Pere Calders, 'El barret prodigiós i la barraca de monstres', i volia fer una operació semblant amb un conte de Pedrolo per reivindicar "el Pedrolo contista". Comanegra sabia que la filla de Pedrolo tenia un inèdit de l'escriptor però l'editorial no l'havia llegit. En aquella trobada del 2016, l'Adelais els va dir que s'hi s'engrescaven era per Comanegra la seva publicació.



"Un clar valor literari"



L'obra 'Infant dels grans', ha explicat Jordi Puig, "és una peça de Pedrolo amb un valor literari claríssim i una voluntat d'estil que no dona dubte". A la vegada, ha assenyalat l'editor, té "un component sentimental, més personal i íntim que el fa molt especial".

Puig ha estat l'encarregat d'editar l'obra i ha admès que va ser molta responsabilitat portar a terme l'edició del llibre de Manuel de Pedrolo. Ha explicat que l'original era "més gruixut". "En aquell manuscrit hi havia més text i escenes que s'han acabat eliminant per potenciar aquesta estructura subjacent que hi havia".

Aquest no és el primer llibre que publica l'editorial de De Pedrolo, ja que va publicar el primer volum de 'La terra prohibida' (el segon es preveu per aquest juny del 2018) i 'El principi de tot', il·lustrat per Pep Boatella.