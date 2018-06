Magistral senzillesa d'un llibre de coneixements per a tots els públics amb un gust elevat en l'edició i la confecció. Molts llibres de coneixements estan buits de continguts o perduts en l´estètica o en la fotografia; en aquest cas trobem l´aliança perfecta entre imatge i contingut per generar un llibre que s´adreça al lector amb respecte.

Gervais és il·lustradora d´alguns dels llibres de coneixements més bonics, on la il·lustració i el text juguen amb les pestanyes per crear i cercar l´interès del lector. En la majoria de casos el text està escrit pel seu company Francesco Pittau, però en La marieta ella n´és l´autora total.

En aquest llibre aprendrem aspectes de la vida d´aquest insecte que ens resulten totalment interessants, amb un text breu, fàcil i directe. El joc de pestanyes i solapes ajuda també a fer que el llibre ens desperti les ganes de jugar i de descobrir més coses de la marieta.

Les il·lustracions tenen un cert aire retro, i al mateix temps, o en conseqüència, no estan exemptes d´una aura de modernitat. Estan fetes amb punta seca, llapis de colors, emprant difuminats quan es necessita i una gamma de colors reduïda. La disposició de les imatges a les pàgines blanques fa que el ritme sigui molt bo. Els elements constitutius, text i imatge, respiren a la perfecció.

Les pàgines són d´un gramatge alt i de qualitat per poder suportar les pestanyes i solapes.

Potser no teníeu pensat saber res més sobre les marietes, però si aquest llibre us cau a les mans no us podreu estar d'acabar-lo i tenir la sensació que heu aprofitat molt bé el temps, i que heu après aspectes que ens passen desapercebuts d'un animal tan petit com una marieta.

Títol: La marieta

Autor/a: Bernadette Gervais

Traducció: Susana Tornero

Editorial: Joventut

Primers lectors