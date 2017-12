Totes les classificacions del Cros Escolar Ciutat de Manresa 2017

Cadet masculí



1 Aleix Ribera Flores Escola Joviat

2 Oriol Montiel Moreno Ins Mig Món

3 Toni Massegú La Salle Manresa

4 Mamadou Duolde Guillem Catà

Cadet femení



1 Aïda Alsina Ins Pius Font I Quer

2 Shara Benedicte Ins Cal Gravat

3 Irina Torras La Salle Manresa

4 Judit Pujol Puig Institut D' Auro

5 Laura Solé Institut D' Auro

Infantil masculí



1 Jan Montiel Moreno Ins Mig Món

2 Max Linuesa Hidalgo Ies Moianès

3 Pau Guiteras El Moianès Llevant

4 Pau Crespiera Piella Ies Moianès

5 Pau Pujol Collell Escola Joviat

6 Ares Serra Lanza Oms I de Prat

7 Ignasi Botifoll Gibert D'aurillach

8 Vicent Vallés Institut Quercus

9 Eudald Ester Oms I de Prat

10 Saad Chaouech Ins Cal Gravat

11 Nassim Tinizou Lluis De Peguera

12 Gerard Miguel "Oms I De Prat"

13 Nabel Benyeucif Ins Cal Gravat

14 Sami Drissi Ins Lacetània

15 Adrià Soler Fedac Sant Vicenç

Infantil femení



1 Nayade Lavado Institut Castellet

2 Marta Ribalta Fedac Manresa

3 Ivet Garcia Miquel Bosch I Jover

4 Mar Bricollé Institut Castellet

5 Talia Parada Mig-Món. Súria

6 Xènia Playà Miquel Bosch I Jover

7 Martina Call Miquel Bosch I Jover

8 Hanane Kazzout Oms I de Prat

9 Núria Gómez Institut Cal Gravat

10 Laia Cors Paidos Sant Fruitos

11 Alba Atienza Dols Ins Castellet

12 Ainhoa González Ave Maria

13 Inés Dominguez Ins Cal Gravat

14 Bruna Giménez Ins Cal Gravat

15 Salma El Bakkay La Renaixença

16 Nora Jing "Oms I De Prat"

17 Judit Budia "Oms I De Prat"

18 Maribel Carmona "Oms I De Prat"

Aleví masculí 2006



1 Mohamed Haimad Pare Algué

2 Zakaria Azraf Escola Bages

3 Pau Torras Cozar Escola Pia Moià

4 Ahmed Amri Muntanya Del Drac

5 Sergi Sogorb Escola Flama

6 Ot Carrera Escola Joventut Callús

7 Oriol Bernardich Escola Flama

8 Guillem Ballonga Ametllers

9 Mounaim Nadi Bages

10 David Gómez Puigberenguer

11 Aleix García Escola Joviat

12 Josep Vallès Crespo Ametllers

13 Miquel Eslava Escola Dr. Ferrer

14 Mouad Kssikes La Renaixença

15 Jose Torras Escola Serra I Hunter

16 Roc Fargas Puigberenguer

17 Marwan El Kabiri La Renaixença

18 Lahcer Aznuy Escola Sant Ignasi

19 Pau Méndez Ave Maria Manresa

20 Adil Kadri Pare Algué

21 Abdellah El Amrani Pare Algué

22 Mohamed Yassin La Renaixença

23 Mohamed Mouna Sant Ignasi

24 Angel Samaniego Ave Maria

25 Souleiman La Renaixença

26 Ayoub Badou La Renaixença

27 Joel Torà Calle L'Ave Maria

28 Otman Tayebi Pare Algué

29 Vladislav Bentsa Pare Algué

Aleví femení 2006



1 Ingrid Alsina Escola Flama

2 Clàudia Garrido Escola Flama

3 Mariona Massegú La Salle

4 Ona Bonet Escola Puigberenguer

5 Berta Orozco Carme Cardona

6 Marina Anguera Escola Flama

7 Alicia Llovet Zer El Cardener

8 Irene Cifuentes I Burés Ítaca

9 Xenia Flores Escola Flama

10 Salma El Bakkay La Renaixença

11 Laia Gost Argemí Escola Barnola

12 Jana Martínez Puigberenguer

13 Joana Rodoreda Dr. Ferrer

14 Júlia Portí Escola Vedruna Artés

15 Marina Serra Puigberenguer

16 Gal·La Blanqué Puigberenguer

17 Sirra Cissoko Puigberenguer

18 Naiara Serra Serra I Hunter

19 Aya Zatiou Escola Sant Ignasi

20 Nayely Escola La Renaixença

Aleví masculí 2007



1 Nil Trulls AE Sallent-Els Pins

2 Boubakar Diallo Pare Algué

3 Zouhair El Aitor Sant Ignasi

4 Daniel Suarez Oms I de Prat

5 Josep Victori Vedruna Manresa

6 Arnau Carmona Escola Flama

7 Martí Vall Escola Juncadella

8 Oriol Massaneda Serra Espill

9 Yassine Hammouchi Sant Ignasi

10 Hamza Essaguir Escola Del Drac

11 Marwan Ben ¡ La Renaixença

12 Nizar Ftila Pare Algué

13 Bernat Saumoy El Moianès

14 Monsef El Aasmi Sant Ignasi

15 Èric Soler Ave Maria Manresa

16 Guiu Basiana Vedruna Manresa

17 Xavier Victori Vedruna Manresa

18 Bru Font Arpa Escola L'espill

19 Walid Tarou Escola Sant Ignasi

20 Hassam Drissi Puigberenguer

21 Joan Servitja Escola Flama

22 Alex Gomez Escola Flama

23 Pol Ballesteros Escola Riu D'or

24 Jordi Sellas Ave Maria Manresa

25 Eric Martinez Escola Sant Vicenç

26 Martí Romero Vedruna Manresa

27 Yong Chen Pare Algué

28 Alex Formigon Pare Algué

29 Anouar Zbir Pare Algué

30 Arnau Oña Ave Maria Manresa

31 Ilias Bensuliman La Sèquia

32 Pau Tarter Huerta Escola Flama

33 Sohaib Escola La Renaixença

34 Fa Chen Lin Pare Algué

35 Walid Sellami La Renaixença

36 Ebrima Saho La Renaixença

37 Mohamed Reda Escola Del Drac

38 Ader Gallegos Escola Sant Ignasi

Aleví femení 2007



1 Jenay Hernandez Sallent-Balsareny

2 Abril Francitorra Catalunya

3 Núria Puigdengolas Joviat

4 Berta Francitorra Catalunya

5 Ona Martínez Zer Moianes

6 Maria Sanchez Escola Flama

7 Laia Pla Gonzalez Joviat

8 Oana Roxana Escola Catalunya

9 Mohamed Berraha E. Del Drac

10 Queralt Casanovas Ave Maria

11 Aitana Martiñan Ametllers

12 Claudia A. Vedruna Manresa

13 Doae Berraha Muntanya Del Drac

14 Paula Arnaus Juarez Bages

15 Anna Martín Ave Maria Manresa

16 Oumaima Escola Sant Ignasi

17 Nohemi Montserrate Ave Maria

18 Mariam Lagriba Pare Algué

19 Júlia Jándula Ave Maria Manresa

20 Laura Rodríguez Escola L'olivar

21 Amal Amghar La Renaixença

22 Ranya Belattouiya La Renaixença

23 Aitana Solà La Salle Manresa

24 Ainhoa Ayala Pare Algué

25 Valeria Guerrero Ave Maria

26 Aina De La Cruz Escola Flama

27 Núria Mahamud Ave Maria

28 Alae Hammouchi Sant Ignasi

29 Farida Aharak Pare Algué

30 Aida Diaw Escola La Renaixença

31 Mariama Diary La Renaixença

32 Nora Aouada La Renaixença

33 Somaisha Escola La Renaixença

Benjamí masculí 2008



1 Joan Guiteras Escola Josep Orriols

2 Jan Rubiralta Martinez Ametllers

3 Gerard Alberch Monsenyor Gibert

4 Martí Carbonell Ave Maria

5 Àxel Zaragoza Pla Del Puig

6 Yassir Bay Bay Pare Algué

7 Lhoussaine Ben Amar Pare Algué

8 Marc Sebastian La Salle Manresa

9 Arnau Guitart Puig Escola Flama

10 Eudald Teixidor Puigberenguer

11 David Serra La Salle Manresa

12 Yasser Nadi Bages

13 Oriol Cenar Escola La Sèquia

14 Sohail Akhazzan Pare Algué

15 Pere Blanco Escola Flama

16 No registrat

17 Mohamed Escola La Font

18 Arnau Puiggròs Moianes Ponent

19 Guifré Puiggròs Moianes Ponent

20 Marc Ponsa Zer Moianes Ponent

21 Maroua Raissouni Escola Del Drac

22 Eol Serra "Oms I De Prat"

23 Adam Boukjija Escola Del Drac

24 Bernat Llovet Zer El Cardener

25 Ivan López Ave Maria Manresa

26 Oussama Kadri La Renaixença

27 No registrat

28 Ouad To Bal Escola La Font

29 Mohamed El A. Escola Del Drac

30 Ayoub Dehaira Escola Del Drac

31 Cesc Masachs Ave Maria Manresa

32 Mohamed Escola Sant Ignasi

33 Ethan Cruz Ave Maria Manresa

34 Josep Llobet Ribes Escola Bages

35 Genis Ester "Oms I De Prat"

36 Kevin Ayala Gutierrez Pare Algué

37 Mourad Berraha La Sèquia

38 Adam Nekkar Pare Algué

39 Badre Abid Escola La Font

40 Ismael Ramirez Pare Algué

41 Khalid El Escola La Renaixença

42 Joan Requena Escola Flama

43 Lokman Boujaadi La Renaixença

44 Héctor Ares Ave Maria Manresa

45 Mamdaou Celou La Renaixença

46 Ahmed Harsac Escola La Font

47 Amin Gasmi Malki Escola La Font

48 Saram Gous La Renaixença

49 Zakaria Akhazzan La Renaixença

50 Nil Sarmiento Escola Del Drac

Benjamí femení 2008



1 Kautar Azraf Escola Bages

2 Xènia Portet La Salle Manresa

3 Carla Rovira La Salle Manresa

4 Emma Sant Puig Escola Bages

5 Maria Massegú La Salle Manresa

6 Aina Gost Argemí Escola Barnola

7 Farah Ait Daoud Pare Algué

8 Julia Call Rojo Escola Dr. Ferrer

9 Carla Comellas Pujol Escola Flama

10 Maria Redondo Escola Flama

11 Ona Guerrero Francesc Macià

12 Nidia Vidal Escola La Sèquia

13 Judith Pujol Collell Escola Joviat

14 Ingrid Romero Escola La Sèquia

15 Mariona Rojas Ave Maria

16 Khadija Kilouli Escola La Font

17 Aya Ben Escola La Renaixença

18 Mariam Haimad Pare Algué

19 Ibtihal Mouna Escola Sant Ignasi

20 Sabrina Kadri Escola Sant Ignasi

21 Mariam Ezzahrioui La Renaixença

22 Sami El Bouazzati Pare Algué

23 Hiba Fares Escola Sant Ignasi

24 Laia Rovira Vedruna Manresa

25 Jana Guix Ave Maria Manresa

26 Ibtihal Mouna Escola Sant Ignasi

27 Meriem La Renaixença

28 Aya Abbou Escola Del Drac

29 Ariana Iglesias La Salle Manresa

30 Souhaila Escola La Renaixença

31 Noor Arjeuan Escola La Font

32 Yousra Escola La Font

33 Calijatou Touray Yaffa Pare Algué

34 Iman El Baghdadi Escola La Font

35 Sara Bravo Jover Pare Algué

36 Paula Del Amo Martinez Itaca

37 Meriem Touaf Pare Algué

38 Nour El Bahri Pare Algué

39 Marwa Ait Escola La Renaixença

40 Mercy Ruth La Renaixença

41 Nussaiba El Harrati Pare Algué

Benjamí masculí 2009



1 Mohamed El Aasmi Sant Ignasi

2 Jan Padrós Zer Moianes Ponent

3 Raúl Garrido Ave Maria Manresa

4 Iker Moreno Coca Escola Bages

5 Erik Clemente Francesc Macià

6 Roger Carmona Escola Flama

7 Aran Mesa Prat Escola Flama

8 Oriol Garcia Bahi Escola Flama

9 Guiu Cors Paidos Sant Fruitós

10 Dylan González Torres Amat

11 Marti Soldevila Escola Flama

12 Ot Ruiz Busquets Escola Flama

13 Biel Massegú La Salle Manresa

14 Hamza Bris Escola La Renaixença

15 M'hamed El Bab La Renaixença

16 Marti Prat Correro Escola Flama

17 Iu Morral Guillem De Balsareny

18 Dídac Lavado Escola Puigsoler

19 Joan Sorribes Ave Maria Manresa

20 Arnau Mahamud Ave Maria

21 Elias Ejjaabak Escola Sant Ignasi

22 Didac Vidal Escola La Sèquia

23 Aniol Martínez Puigberenguer

24 Adam Douffa Escola Sant Ignasi

25 Biel Batriu Puigberenguer

26 Youssef Azraf Serra I Hunter

27 Akram Faid Meroun Escola Bages

28 Houssam Escola La Renaixença

29 Ibrahim Escola Sant Ignasi

30 Said Zafoud Pare Algué

31 Soufian Ben Amar Pare Algué

32 Sergi Fernandez Sant Fruitós

33 Mohamed Escola Sant Ignasi

34 Adam Aznag Escola Sant Ignasi

35 Oubay Kherbach Sant Ignasi

36 Mohamed Daoudi La Renaixença

37 Adrià Pujol

38 Hkhalid El Baghati Sant Ignasi

39 Joan Montoya Patrocini Cardona

40 Josep Mena Vedruna Manresa

41 Nabil Monsenyor Gibert

42 Mohamed Escola Sant Ignasi

43 Anas Chali Escola Sant Ignasi

44 Ricard Comajuncosa La Sèquia

45 Mohamed Dia La Renaixença

46 Ebenecer Giasi Pare Algué

47 Rayan Ach Escola La Renaixença

48 Claudio Alejandro La Renaixença

49 Marouan Bouhout Pare Algué

50 Kevin Chasi La Renaixença

51 Inram Hmama La Renaixença

52 Amin El Filali Escola Sant Ignasi

53 Ot Grane Auge Escola Flama

54 Mihail Bilibov Escola Sant Ignasi

55 Youssef El Amine Sant Ignasi

56 Ilyas Jaoudallah La Renaixença

57 Jan Cotillas Escola L'ave Maria

Benjamí femení 2009



1 Carme Ibars Vedruna Manresa

2 Julia Garcia Escola Sant Vicenç

3 Laura Ortega Pinos Escola Flama

4 Marina Serra Puigberenguer

5 Marina Solé Escola Riu D'or

6 Claudia Castillo Escola Flama

7 Arianne Borau Balsareny

8 Julia Arcos Escola Sant Vicenç

9 Martina Falip Escola Riu D'or

10 Aina Solé Corrons Escola Riu D'or

11 Iria Garcia Escola Puigberenguer

12 Lia Gomez Díez Escola Flama

13 Clara Sunyer Patrocini Cardona

14 Anna Mir Vedruna Manresa

15 Laia Rodriguez Escola La Serreta

16 Jana Vall Guillem De Balsareny

17 Júlia Gusart Escola La Serreta

18 Laia Morral Guillem De Balsareny

19 Sara Blanco Guillem De Balsareny

20 Erika Quirante Puigberenguer

21 Laia Martín Escola Ave Maria

22 Carla Miras Escola Flama

23 Elsa Navarro Escola Sant Vicenç

24 Victòria Noemí Oms I de Prat

25 Bruna Sala Escola Flama

26 Carla Romero Escola Flama

27 Queralt Mascaro Escola Flama

28 Nidia Esquius Ave Maria Manresa

29 Elna Maluquer Escola Flama

30 Ariadna Maestre Escola Joviat

31 Leyre Gómez Escola Riu D'or

32 Walae Kherbach Sant Ignasi

33 Sanas Selmouni Pare Algué

34 Sira Picas Escola Puigberenguer

35 Judit Alsina La Renaixença

36 Lluna Farres Puigberenguer

37 Mariam Labtah Pare Algué

38 Toutou Baila La Renaixença

39 Ingrid Sala Sanfeliu Escola Flama

40 Manar Azmiyet La Renaixença

41 Yasmin Raissouni Escola Del Drac

42 Maroua Bouhout Pare Algué

43 Marina Blanqué Puigberenguer

44 Hanae Boumlaki Sant Ignasi

45 Inas Saidi Escola La Renaixença

46 Rim Kadri Pare Algué

47 Faffa Bahriz Daddi Pare Algué

48 Sara Jebbari La Renaixença

49 Sara Beniysa La Renaixença

50 Rehab Khyara La Renaixença

51 Paula Fernandez Escola Riu D'or

52 Martina Fer. Puigberenguer

53 Queralt Torres. Puigberenguer

54 Fatima El Baghati La Renaixença

55 Hiba Mahrez La Renaixença

56 Fanta Sidibe Escola Sant Ignasi

57 Chayemae Chali Sant Ignasi

58 Omnia El Kharraz Serra I Hunter

59 Alicia Sarmiento Escola Del Drac

60 Manar Elbriak Escola Del Drac

Prebenjamí masculí 2010



1 Marc Chapinal Fedac Montserrat

2 Mohamed El Baghdadi La Sèquia

3 Unai Estrada Escola Flama

4 Pol Puigmal Blanco Escola Flama

5 Bernat Vall Escola Juncadella

6 Biel Camps La Salle Manresa

7 Nil Llorens Grima Escola Flama

8 Pau Alberch Escola Catalunya

9 Eloi Diaz Marquez Ametllers

10 Marouane Muntanya Del Drac

11 Adam Amalik Escola La Sèquia

12 Ayman Ouaha Escola Sant Ignasi

13 Ferran Fornells Escola Flama

14 Rye Thiam Escola La Renaixença

15 Jaume Sagués Escola Montserrat

16 Elias Mitraz Escola La Font

17 Adrià Portet La Salle Manresa

18 Mohamed B. Muntanya Del Drac

19 Guillem Portí Vedruna Artés

20 Gerard Ave. Vedruna Manresa

21 Quim Martinez Escola Flama

22 Pau Rodoreda Escola Dr. Ferrer

23 Pep Garcia Peidro Escola Flama

24 Yasser Alhazzan Escola Collbaix

25 Lluna Serra Escola Sant Jordi

26 Pau Baylina Vedruna Manresa

27 Lluc Gordillo Torres Amat

28 Aleix Esgueva Prat Escola Joviat

29 Aimane Boulahya Pare Algué

30 Zakaria Haimad Pare Algué

31 Mouhamed Fadal La Renaixença

32 Jordi Castell Escola Flama

33 Julio Adrià Claudio Escola Joviat

34 Adam Dabo Lopez Escola Flama

35 Abdellah Kadri Escola Sant Ignasi

36 Adam Ait Blal Escola Ítaca

37 Martí Girona Sant Fruitós

38 Soufian Ben Escola Sant Ignasi

39 Bernat Riba Alsina Escola Flama

40 Ilyas Nekkar Pare Algué

41 Ivan Casado Serra I Hunter

42 Arnau Sucarrats Escola Riu D'or

43 Unai Martinez Escola Flama

44 Solaimane El Imrani Pare Algué

45 Bruno De La Muñoza Flama

46 Pau Plans Martínez Escola Joviat

47 Sulayman Akhazzan Pare Algué

48 Smail Ouacha Pare Algué

49 Pere Parareda Escola Flama

50 Arturo Claveria Pare Algué

51 Mikael Benali Escola La Font

52 Badrdeen Tarou Sant Ignasi

53 Gerard Serra Moianes Ponent

54 Arnau Del Olmo Escola Flama

55 Bernat Mieza Escola Flama

56 Adam Moussyih Del Drac

57 Joan Casas Félix Escola Joviat

58 Bruno Justicia Escola La Sèquia

59 Mahoamed Marroun La Sèquia

60 Pep Alberti Riba Escola La Flama

61 Pere San Nic El Moianès Ponent

62 Abel Ramon Vedruna Manresa

63 Marc Comellas Escola La Sèquia

64 Rayan Berraha Escola La Sèquia

65 Ot Espinal Perez Escola Flama

66 Darian Padilla Vedruna Manresa

67 Oriol Garcia Jubert Escola Flama

68 Daniel Manzano Escola Flama

69 Zeshan Gars La Renaixença

70 Arnau Delis Ave Maria Manresa

71 Rayan Renbouk Sant Ignasi

72 Adrià Peñafiel La Salle Manresa

73 Ismael El Gazouli Serra I Hunter

74 Arnau Torres Escola Flama

75 Roger Puit La Salle Manresa

76 Marc Clemente Escola Flama

77 Asier Llobregat Escola Joviat

78 Ilias El Haffari La Renaixença

79 Nizar Benchik La Renaixença

Prebenjamí femení 2010



1 Abril Andrades "Oms I De Prat"

2 Jana Romero Vedruna Manresa

3 Laia Garcia Escola Dr. Ferrer

4 Nora Vera Guillem De Balsareny

5 Judit Martín Grima Escola L'espill

6 Rosa Llovet Zer El Cardener

7 Victòria Serrano Sant Vicenç

8 Núria Servitja Escola Flama

9 Berta Dominguez Escola Flama

10 Salma Gasmi Escola La Font

11 Fiona Masfret Joviat

12 Rihab Berraha Puigberenguer

13 Estel Dalmases Escola Balsareny

14 Emma Rigat Escola Flama

15 Mariamu Saho La Renaixença

16 Aura Lafuente Escola Flama

17 Nia Sebastian La Salle Manresa

18 Wissal Karoumi Sant Ignasi

19 Júlia Ponsa Zer Moianes Ponent

20 Ioana Lorena Escola Sant Ignasi

21 Queralt Torras "Oms I De Prat"

22 Rayhan Zatiou Escola Sant Ignasi

23 Jannat Benabdelkrim Sant Ignasi

24 Ariadna Planes Escola Riu D'or

25 Jana Llovera Jaume Balmes

26 Aya Ghailan Pare Algué

27 Laia Viñas Castellana Ametllers

28 Clara Puigdengolas Joviat

29 Anna Ubach Escola Flama

30 Julia Domingo Puigberenguer

31 Mariona Morros Escola Ave Maria

32 Soumaya Lagriba Pare Algué

33 Basma Boutougha Pare Algué

34 Hiba El Harrati Pare Algué

35 Ranin Bensaid Pare Algué

36 Denisa Benacer Sant Ignasi

37 Nuria Bernardich Escola Flama

38 Laura López Serra I Hunter

39 Meritxell Masachs Ave Maria

40 Irina Culebras Escola Riu D'or

41 Maroua Aghabalo Sant Ignasi

42 Sofia Diaz Escola Sant Ignasi

43 Julia Mascaro Torra Escola Flama

44 Jannat El Harrati Pare Algué

45 Arlet Serracanta Escola Flama

46 Salma Azougagh Sant Ignasi

47 Chimaham Ezeomedo Sant Ignasi

48 Inssame El Kabiri Sant Ignasi

49 Aya Mohammadi Sant Ignasi

50 Laia Pladellorens Escola Flama

51 Janna Llorens Escola La Sèquia

Prebenjamí masculi 2011



1 Pol Fernandez Escola Collbaix

2 Arnau Rovira La Salle Manresa

3 Eric Rodriguez Escola Flama

4 Iago Sanchez Fedac Manresa

5 Yassir Azzioui Escola Sant Ignasi

6 Jawad Ait Escola Sant Ignasi

7 Max Bueno Escola La Font

8 Zakaria Jaoudallah La Renaixença

9 Pau Massegú La Salle Manresa

10 Guillem Gàlvez Sant Miquel

11 Gerard Brucart Escola Flama

12 Xavier Benítez Ave Maria

13 Max Gordillo Sallent-Torres Amat

14 Gerard Carmona Escola Flama

15 Aitor Cabello Monsenyor Gibert

16 Otger Solé Escola Francesc Macià

17 Oriol Carbonell Ave Maria

18 Sifaw El Bab La Renaixença

19 Guillem Moreno Joncadella

20 Ayman Tounsi Fedac Manresa

21 Biel De La Cruz Escola Flama

22 Jan Garcia La Salle Manresa

23 Moslim El Quettak Pare Algué

24 Adam Rachdi Pare Algué

25 Bernat Noguera Naval Ítaca

26 Carles Badrenas Ave Maria

27 Ayman Akhazzan La Renaixença

28 Biel Gonzalez Escola Flama

29 Joel Fernandez Escola Riu D'or

30 Àlex Gutiérrez Escola Joviat

31 Nil Olivé Escola Puigberenguer

32 Ferran Peramiguel Ave Maria

33 Marc Rodriguez Tort La Serreta

34 Guillem Mena Vedruna Manresa

35 Sergi Rius Monsenyor Gibert

36 Saad Hamdane Pare Algué

37 Adam Aarab La Renaixença

38 Redah Mareh La Renaixença

39 Hatim Bouharrate La Renaixença

40 Zengxi Pan La Renaixença

41 Bilal El Baghati Sant Ignasi

42 Anas Fares Escola Sant Ignasi

43 Pau Pizarro Fedac Montserrat

44 Gorka Antunez Escola La Font

45 Erik Piera Ave Maria Manresa

46 Aaron Surpin Escola La Font

47 Adrià Carnero Torres Amat

48 Ilyas Aarab La Renaixença

49 Arnau Alvarez Vedruna Manresa

50 Dylan Vega "Oms I De Prat"

51 Ayman Aarab Pare Algué

52 Pau Casellas Escola Sant Jordi

53 Rida Sellami La Renaixença

54 Serafí Sanllehí Escola Joviat

55 Yeray Olmo La Salle Manresa

56 Hamza Zbir Pare Algué

57 Ablai Mane Dr. Ferrer D'artés

58 Derek Gomez Escola Flama

59 Urs Santacreu Escola Flama

60 Yahya Echenouilli Pare Algué

61 Youssef El Gazouli La Renaixença

62 Nil Serena Codina Sant Ignasi

63 Adam Karroum La Renaixença

64 Biel Genovart Monsenyor Gibert

65 Jihaa Ajghouf La Renaixença

66 Stepan Bentsa Pare Algué

67 Omar Abd. Monsenyor Gibert

68 Wian Ben Moussa Pare Algué

Prebenjamí femení 2011



1 Iara Suarez "Oms I De Prat"

2 Laila Azraf Escola Bages

3 Jana Camacho Torres Amat

4 Irene Peña La Salle Manresa

5 Iris Valles Torres Escola Catalunya

6 Aina Prat Correro Escola Flama

7 Cloe Carreras La Salle Manresa

8 Ona Trulls Escola Els Pins

9 Insaf Belkouch Escola Sant Ignasi

10 Xènia Alberch Monsenyor Gibert

11 Maroua Raissouni Escola Drac

12 Ona Vallribera Torres Amat

13 Jana Sibila Ae Sallent-L'espill

14 Marina Iglesias La Salle Manresa

15 Jana Riba Corral Sant Fruitós

16 Syrah Romera "Oms I De Prat"

17 Xènia Vendrell Escola Joviat

18 Naia Betsabé "Oms I De Prat"

19 Isidre Serra Sant Jordi Fonollosa

20 Dina Saidi Kadi La Renaixença

21 Laura Vergara La Salle Manresa

22 Aya Mouna Escola Sant Ignasi

23 Laia Costa "Oms I De Prat"

24 Sira Ramírez Montserrat

25 Laia Marti Escola La Sèquia

26 Marina Portet Escola La Sèquia

27 Bernat Riba Alsina Escola Flama

28 Anna Roura Rivera Fedac Súria

29 Martina Romero Vedruna Man.

30 Laura Brunet Escola Flama

31 Berta Valera Pujol Escola Flama

32 Ona Leon Ae Sallent-Torres Amat

33 Ibrahima Sidibe Sant Ignasi

34 Aina Masegosa Escola La Flama

35 Jana Perez Escola Sant Miquel

36 Ewail Ben Moussa Pare Algué

37 Jana Moncunill Escola Flama

38 Mawit Cirera Casas Escola Flama

39 Aihnara Hidalgo La Sèquia

40 Riham Boumlaki Sant Ignasi

41 Candela Vives Escola La Flama

42 Laia Portell Escola Flama

Mini masculí 2012



Abdessamad El Amine Sant Ignasi

Abel Colom Soler Sant Fruitós

Adam Boutougha Pare Algué

Adrià Coll Escola Vedruna Manresa

Ahmed Ezzahrioui La Renaixença

Aidan Martín Puigberenguer

Aleix Comajuncosa La Sèquia

Alex Vega Puigberenguer

Amadou Diallo Pare Algué

Arnau Ballesteros Escola Riu D'or

Arnau Galera "Oms I De Prat"

Arnau Llobet Ribes Escola Bages

Arnau Molina Gusart Escola Flama

Biel Arocas Arcas Escola Paidos

Biel Noguera Escola Riu D'or

Biel Soldevila Escola La Flama

Boet Baylina Vedruna Manresa

Daniel Carrasco Escola Flama

El Mehdi Douffa Escola Sant Ignasi

Ferran Alberti Riba Escola Flama

Francesc Puigdellívol Escola Flama

Gerard Delis Manzanares Ave Maria

Guillem Diaz Marquez Ametllers

Guillem Domingo Ferrer Artés

Iker Gonzalez Escola La Sèquia

Jadiel Padilla Vedruna Manresa

Jan De Toro Vedruna Manresa

Jan Soler Osorno Escola Riu D'or

Jaume Puigdellívol Escola Flama

Jaume San Nicolàs El Moianès

Joan Bertran Magem Dr. Ferrer

Joan Soldevila Escola Flama

Lluc Mesa Prat Escola Flama

Marc Maestre Escola Joviat

Marti Gimenez Vedruna Manresa

Martí Calvet Xaver Ampa Les Bases

Miguel Maldonado Sant Ignasi

Miquel Tort Vila Sant Fruitós

Mohamed Taoussi Pare Algué

Mustafa Kharbouch Pare Algué

Oriol Reguant Escola La Sèquia

Oriol Sanllehí Riba Escola Flama

Oscar Artero Ave Maria Manresa

Ot Alonso Escola Montserrat

Pau Bonache Vedruna Manresa

Pau Ricart Farré Escola Flama

Roc Martín Grima Escola L'espill

Roger Soler Codina Pare Algué

Roger Sucarrats Escola Riu D'or

Rudi Hernandez Zer El Cardener

Xavier Rovira Vedruna Manresa

Yassin Karoumi Escola Sant Ignasi

Zoheir Benabi Pare Algué

Mini femení 2012



Agnès Rojas Ave Maria Manresa

Aina Esgueva Prat Escola Joviat

Aina Garcia Ampa Les Bases

Dina Mohcin Escola La Sèquia

Elna Vers Escola Montserrat

Emma Melendo Vedruna Manresa

Fatima Benamar Pare Algué

Gal·La Rigat Bayerri Escola Flama

Hafsa Benbrahim Pare Algué

Helena Busquets Escola Catalunya

Ilènia Font Canaleta Flama

Iman Moussyih Escola Del Drac

Irene Navarro Ruiz Sant Vicenç

Ivet Font Canaleta Escola Flama

Janat Bourlache Pare Algué

Janat Renbouk Hayek Sant Ignasi

Júlia Cots Masella Sant Fruitós

Julia Cenar Madueño La Sèquia

Júlia Guix Godoy Ave Maria

Laia Casas Felix Escola Joviat

Laia Domene Soria Ampa Les Bases

Laia San Nicolas Sant Fruitós

Lila Farrés Massan Puigberenguer

Maram Akhazzan Escola Collbaix

Marina Batriu Puigberenguer

Martina Font Puigberenguer

Martina Valero Oms I De Prat

Meriem Ouacha Pare Algué

Nassima Drissi Puigberenguer

Ona Cotillas Ave Maria Manresa

Paula Alonso Escola La Sèquia

Paula Heras Escola Jaume Balmes

Rokaya Selmouni Pare Algué

Salma Arajdal Pare Algué

Salma Kadri Escola La Renaixença

Sira Morros Vedruna Manresa

Ugom Ezeomedo Escola Sant Ignasi

Violeta Planell Puigberenguer

Xènia Arévalo Escola Catalunya

Mini masculí 2013



Adam Hamdi Escola La Sèquia

Àlex Chapinal FedacMontserrat

Alex Ortuño Escola Riu D'or

Amadou Sillah Pare Algué

Anas El Baghati Escola Sant Ignasi

Aran Gonzalez Vedruna Artés

Ayman Azzioui Escola Sant Ignasi

Bernat Flores Escola La Flama

Bilal Beniysa Escola La Renaixença

Bilal Labtah Pare Algué

Coumba Sidibe Escola Sant Ignasi

David Luna Paidos Sant Fruitós

Didac Llorens Escola La Sèquia

Dwayne Cruz Aquino Ave Maria

Erin Domene Escola Catalunya

Gerardo Wilson Ave Maria Manresa

Gil Serracanta Ventura Flama

Guifre Perez Paidos Sant Fruitós

Guillem Tomàs Ampa Les Bases

Imran Arajdal Pare Algué

Jan Manevy Carvajal Escola Agrupació Sant Jordi De Fonollosa

Jan Monroig Ferrer D'artés

Jan Vall Parra Escola Flama

Joan Ferrer Puigberenguer

Joan Pladellorens Escola Flama

Josep Aligué Vedruna Manresa

Lluc Bas Chinchilla Escola Paidos

Luckderral J.Fabine Pare Algué

Marc Benítez Ave Maria Manresa

Marti Junyent Escola La Sèquia

Max Sánchez Sarmiento Ítaca

Miquel Vall Paidos Sant Fruitós

Mohamed Amin Rachdi Pare Algué

Nil Borràs Escola Puigberenguer

Nil Peñafiel La Salle Manresa

Nil Torres Biosca Escola Flama

Noble Joshua Annan Pare Algué

Ousmane Diallo Pare Algué

Pau Comallonga Escola Catalunya

Pau Puig I Solà Ampa Les Bases

Piero López Vilar Escola Catalunya

Pol Biel Gamisans Escola Flama

Rayan Berraha Escola La Sèquia

Roger Domingo Puigberenguer

Roger Torras "Oms I De Prat"

Roger Torres Del Rio Escola Flama

Salman Salmon Escola La Sèquia

Soulayman El Harrati Pare Algué

Victor Garcia Escola Puigberenguer

Yassine Kchikach Escola La Sèquia

Mini femení 2013



Abril Sanllehí Escola L'olivar

Abril Vidal Albets Sant Fruitós

Aicha Zafoud Pare Algué

Alba Marti Escola La Sèquia

Ana Portet Escola La Sèquia

Aran Leon Ae Sallent-Torres Amat

Ariadna Majoral Escola La Flama

Ariadne Rondon Ave Maria

Aura Nogueras Escola La Sèquia

Berta Pons Bella Puigberenguer

Blanca Gonzalez Puigberenguer

Claudia Garcia Vizcaino Itaca

Clàudia Gonzalez "Oms I De Prat"

Elisabet Sanllehí Escola Joviat

Èlia Garcia La Salle Manresa

Estel Massey Escola La Salle

Greta Perez Puigberenguer

Greta Sanchez Ferrer D'artés

Jana Bachiri Escola La Sèquia

Jana Martínez Puigberenguer

Laia Ibañez Vedruna Manresa

Lara Pesoa Serra Escola Sant Ignasi

Lia Trullàs Freixanet Escola Flama

Mariam Rouray Yaffa Pare Algué

Marta Alguacil Vedruna Manresa

Martina Hernández Vilalta Espill

Martina Miró Escola Catalunya

Merce Catot Escola Dr. Ferrer

Mia Jubells Garcia Escola La Sèquia

Nuria Ponti Escola La Sèquia

Queralt Sauquillo Escola Catalunya

Rayhana Boulharche Pare Algué

Salma El Baghati Escola Sant Ignasi

Silvia Prat Barrao Escola Flama

Tiana Sanchez Fedac Montserrat

Veronica Hidalgo Escola La Sèquia

Mini masculí 2014



Adrià Santasusana Balsareny

Alejandro Tevar Escola Sant Ignasi

Ayman Essaguir Del Drac

Carl Bjorn Cullman Escola La Salle

Daniel Mesas La Salle Manresa

Genis Carnero Torres Amat

Haroun Berraha Escola Del Drac

Houssam El Fil Escola Sant Ignasi

Hugo Cabello Monsenyor Gibert

Ibai Saez Gonzalez Fedac Súria

Izan Mora Plaza Puigberenguer

Jan Rodriguez Escola La Serreta

Lola Gallardo Puigberenguer

Mohamed Mous. Escola Del Drac

Mohamed Yasir Pare Algué

Nadir Attabi Lahchiri Pare Algué

Pol Culebras Escola Riu D'or

Pol De Vega Paidos Sant Fruitós

Youssef Hamdane Pare Algué

Mini femení 2014



Aina Arevalo Escola Catalunya

Alba Ricart Farré Escola Flama

Anna Morera Torres Escola Riu D'or

Arlet Ballestero Escola Sant Jordi

Arlet Caro Aliste Escola Fonollosa

Bruna Vallribera Torres Amat

Ines Bahiz Daddi Pare Algué

Irati Iriondo Costa Jaume Balmes

Jana Aarab Pare Algué

Laura Iglesias La Salle Manresa

Malak Renbouk Escola Sant Ignasi

Mariona Noguera Naval Ítaca

Marissa Martínez Escola Les Bases

Naia Fernandez Ampa Les Bases

Nora Guemereg Escola Les Bases

Paula Martínez La Salle Manresa

Sira Riba Corral Paidos Sant Fruitós

Txell Genovart Monsenyor Gibert

Vera Moreno Zer Moianes Ponent