«The disaster artist»: Crònica d'un desastre

El 2003, Tommy Wiseau estrenava The Room, pel·lícula que ell considerava una obra d´art però que, des del primer moment que es va mostrar al públic, es va convertir en una comèdia involuntària. Avui, aquell film està considerat un dels pitjors de la història del cinema. James Franco reconstrueix el seu rodatge en una comèdia dramàtica quer apunta als Oscars.

The disaster artist és la recreació de tot el procés que va portar a The Room, però també una mirada a la cara menys amable de la indústria, plena de somiadors que topen amb la realitat de la seva falta de talent. És, fonamentalment, una comèdia (sobretot pel seu retrat dels personatges, entre àcid i entranyable), però James Franco aprofita l´avinentesa per donar una aurèola amarga al relat sobre la creativitat, el fracàs i les renúncies personals. El millor de la pel·lícula és la seva capacitat per fer humanes i creïbles una sèrie de decisions molt esbiaixades, i si això passa és perquè, al final, The disaster artist és una declaració d´amor al cinema, sigui bo o dolent.

Franco, que escriu, produeix, dirigeix i protagonitza el film, ha tingut la complicitat d´una legió d´amics i col·laboradors habituals en papers importants o petites aparicions. La llista és llarguíssima i inclou, entre d´altres, el seu germà Dave Franco, Alison Brie, Seth Rogen, Josh Hutcherson, Zac Efron, Ari Graynor, Jacki Weaver, Sharon Stone, Bryan Cranston, Zoey Deutch, Kristen Bell, Lizzy Caplan, Adam Scott, Bob Odenkirk, Melanie Griffith, Judd Apatow, J.J. Abrams, Kevin Smith, Christopher Mintz-Plasse, Zach Braff, Danny McBride i Tommy Wiseau, que singularment no s´interpreta a ell mateix.