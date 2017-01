El fòrum de Davos busca respostes a la globalització i al populisme

El Fòrum Econòmic Mundial (FEM) se centrarà aquest any en el lideratge responsable i receptiu, en un context en què la globalització genera una creixent resistència entre els ciutadans, el populisme creix i el president electe dels EUA, Donald Trump, capitaneja un nou proteccionisme. La 47a edició de la reunió atraurà aquest any a la localitat alpina suïssa de Davos uns 40 caps d'Estat i de Govern entre una «xifra rècord» de 3.000 participants de gairebé cent països considerats capdavanters en els àmbits de la política, la cultura, l'economia i la societat civil. El fòrum se celebra just la mateixa setmana en què Trump assumirà la presidència dels Estats Units. S'espera que els seus pronunciaments a favor del proteccionisme, així com la seva negació del canvi climàtic, marquin algunes de les intervencions en el fòrum.