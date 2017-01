UP demana que els pagesos tinguin prioritat en l´accés a fons europeus

Unió de Pagesos (UP) va demanar ahir al Parlament que rectifiqui el pressupost d'Agricultura perquè els pagesos tinguin prioritat en l'accés als fons europeus per afrontar la reforma de la PAC i millorar la competitivitat.

El sindicat agrari denuncia que en el projecte de pressupost inicial de la Generalitat per al 2017 la partida destinada al Contracte Global d'Explotació (CGE), dotada només amb 53,6 milions, així com les dedicades a les altres mesures de desenvolupament rural, no assoleixen la dotació per complir amb l'execució òptima del Programa de Desenvolupament rural (PDR) de Catalunya 2014-2020, ni respecta les prioritats acordades a la Taula Agrària i en el ple del Parlament.

I és que durant el 2016, segons UP, el departament d'Agricultura només ha executat 64,7 milions, dels quals 27,8 milions eren a càrrec del Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural (FEADER), en mesures del PDR.