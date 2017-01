Una trentena de tractors reivindiquen la dignitat de la pagesia al seu pas per Manresa

La Marxa Pagesa va passar ahir al matí per Manresa on una trentena de tractors procedents del Bages, el Berguedà i el Solsonès es va concentrar al Palau Firal. Allà, el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Bages, Joan Tatjé, va entregar a l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, el manifest de la marxa.

Amb la tractorada, que s'acabarà avui a Barcelona, els agricultors i ramaders d'arreu del país volen aconseguir més visibilitat a la societat. En aquest sentit, Tatjé va recordar que actualment a Catalu-nya menys de l'1% de la població activa es dedica al sector primari i que hi està en joc el model de pagesia. El mateix Tatjé va assenyalar que «està en joc» si es vol optar per un model dominat per grans empreses o seguir amb el tradicional «de masies amb pagesos que viuen del seu treball» i que segueixen amb «una cultura mil·lenària».

D'altra banda, Tatjé també va reclamar que Unió de Pagesos, amb el 70% dels vots en les últimes eleccions agràries, sigui tingut en compte per l'administració a l'hora de negociar i definir les polítiques agràries.

En el manifest d'aquesta marxa, que, segons el sindicat Unió de Pagesos, és la més important que s'ha fet mai a Catalunya, els agricultors catalans també reclamen uns preus justos per a la pagesia; respecte a les prioritats en desenvolupament rural, una gestió diligent i eficaç de la fauna salvatge i també que s'aturin les arbitrarietats i que hi hagi uns espais agraris protegits i productius, i que això es tingui en compte a l'hora de definir les infraestructures.

Des de Manresa, els tractors que procedien de Berga i Solsona, als quals es van afegir els del Bages, van sortir a les 11 del matí del Palau Firal. Des d'aquí es van dirigir a Terrassa i ahir a la tarda van arribar a Santa Perpètua de Mogoda. En aquest punt s'havien de trobar amb altres tractors procedents d'Osona i el Vallès, i és previst que demà entrin a Barcelona.

D'altra banda, també ahir, a Martorell es van aplegar un total de 179 tractors procedents de l'Anoia, el mateix Baix Llobregat i de les comarques de Lleida i part del Pirineu i Prepirineu. En aquest cas, els tractors es van dirigir cap a Molins de Rei, punt des del qual estava previst que aquest matí iniciarien la tractorada que entrarà a la capital catalana.

Les diferents marxes de tractors que ahir van passar la nit a les portes de la capital catalana confluiran en una de sola a l'avinguda de Maria Cristina de Barcelona.

Les tractorades es van iniciar dijous passat. Les primeres sortides de tractors van tenir lloc de les comarques de la Plana de Lleida i de les de Muntanya, que van confluir el mateix dijous a Bellpuig (Urgell). També van sortir tractors de les Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona, que es van aplegar a Riudoms (Baix Camp), i 72 tractors van partir de les comarques de Girona.

La forta nevada que va començar a caure dimecres al vespre i dijous al matí va impedir la sortida dels tractors de Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès, i de Bellver de Cerdanya. A la Seu d'Urgell, on també va nevar amb força, els tractors van sortir unes hores més tard del previst, després de retirar la neu.