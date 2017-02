La Patronal Metal·lúrgica del Bages considera imprescindible fer una aposta decidida per la formació i el reciclatge tant dels treballadors en actiu com dels aturats per poder incrementar la productivitat de la indústria del territori. Així ho va explicar dimarts Xavier Perramon, president de la patronal, en el transcurs del tradicional sopar de Sant Eloi que va aplegar un centenar d´empresaris del sector al Kursaal de Manresa.

Perramon va recordar que anualment el Centre de Formació Pràctica, del qual la patronal és promotora, forma anualment 500 alumnes, «però això no ens permet satisfer totes les demandes», va apuntar Perramon. «Cal més esforç en formació», va insistir el president de la patronal, que va aprofitar el sopar per convidar els empresaris associats a fer enguany aportacions econòmiques al centre per potenciar-lo i convertir-lo «en un centre d´excel·lència», també en verificació, soldadura i robòtica, va dir Perramon.

El president va anunciar que properament la patronal obrirà una campanya de patrocini del centre, que oficiosament ja ha inaugurat Planxisteria Vidal amb una aportació de 4.000 euros. La patronal confia reunir entre 60.000 i 100.000 euros d´aportacions de les empreses associades.

La primera i única vegada que les empreses del sector van fer aportacions a fons perdut al centre va ser en la seva arrancada, fa 17 anys, quan es van reunir 100.000 euros amb la col·laboració de Caixa Manresa.

Amb tot, per aconseguir aquest objectiu de patrocini caldrà més dinamisme i participació de la que es va fer gala en el sopar de dimarts, que es va cloure amb una subhasta benèfica per dotar els premis de la Fundació Lacetània (la patronal forma part de la seva comissió executiva) i del congrés Talent + Empresa. Els assistents van contribuir amb encara no 600 euros en total. El premi de la subhasta era un androide Alpha, entrades per a la Fórmula 1 i un lot de merchandising de la multinacinal Haas, tot plegat valorat en més de 1.000 euros.

Reciclatge a les empreses

Hi ha marge de millora en la formació a la indústria local, sobretot en el reciclatge intern de les empreses, explica Perramon. La inversió en formació suposa «un sobreesforç» a les empreses, que han estat, aquests últims anys, reticents a afrontar accions formatives. «Hi ha poques subvencions», diu Perramon, «i tot i que hi ha bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social, no són fàcils de tramitar. A més, cal adaptar els calendaris formatius als interessos d eles empreses», afegeix Perramon, que confia que, un cop acabats el 2016 «els ajustaments interns per tornar a una rendabilitat adequada», a partir d´ara la formació interna torni a ser una prioritat del sector.

Durant la seva intervenció, Perramon també va insistir en la necessitat d´adaptar-se als processos digitals, a l´internet de les coses i a la intel·ligència artificial. I la formació, va concloure, és la millor manera de posar-se de cara per a la quarta revolució industrial.

El discurs de Perramon va enllaçar amb el del conferenciant convidat al sopar, el mediàtic economista Miquel Puig, que va titular la seva intervenció «Algunes obsessions del mercat laboral». L´obsessió de Puig, va dir, és la baixa formació laboral, «que ens durà a la ruïna». Som un país amb massa gent en edat de treballar amb baixa qualificació. Marxa la ben qualificada i atraiem la poc qualificada, una tendència que contrasta amb els països del nord d´Europa i que posa en perill també la societat del benestar, va apuntar Puig.

El conferenciant va carregar contra la idea que per acabar amb l´atur cal crear molts llocs de treball. El que convé, va

dir, és crear llocs de treball qualificats. Ergo, cal més formació. També va intentar desmentir que la robotització destrurirà llocs de treball productius. «Anem cap a una indústria neoartesanal, amb sèries més curtes i especialitzades», va assegurar. Puig, que va qualificar la Catalunya central com «l´Alemanya catalana», va demanar a la indústria del territori i que faci sentir més la seva veu.

El sopar de la patronal (a les taules: amanida d´hivern amb carxofes, romesco i pernil ibèric; bacallà a la farigola, i mousse de mató amb terrossos de vinya) estrenava format i rebaixava la sofisticació de les últimes edicions. Durant la nit, es van fer reconeixements als 50 anys de les empreses Inauxa Comercial, de Navàs, i la manresana Agrícola Fargas. Enguany, la festa va tenir d´animadora la companyia teatral manresana Els Farsans Universals d´Arreu d´Enlloc.