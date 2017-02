Inovyn preveu importar dicloroetà per mantenir la producció de VCM i PVC a la planta de Martorell

La multinacional química Inovyn preveu importar dicloroetà per fabricar VCM i PVC a la seva planta de Martorell i assegurar així la competitivitat i capacitat productiva d'aquest centre.

El projecte consisteix en la importació d'aquest compost químic per via marítima, amb emmagatzematge al Port de Barcelona i transport en tren fins a Martorell. La inversió, assegura Inovyn, permetrà mantenir l'actual capacitat de producció de VCM i PVC quan cessi l'activitat de la sala de cèl·lules basada en la tecnologia de mercuri, tal com estableix la Directiva d'Emissions Industrials, que prohibeix la futura producció de dicloroetà a partir del clor produït amb tecnologia de mercuri.

La inversió també inclou la producció d'àcid clorhídric, segons va informar ahir Inovyn, que continuarà subministrant sosa càustica i hipoclorit sòdic al mercat ibèric, encara que està avaluant «les millors opcions per realitzar-ho». «Estem dialogant amb les autoritats autonòmiques i nacionals per assegurar la competitivitat a llarg termini de la planta de Martorell, en un context d'elevats costos d'energia per a les indústries electrointensives com Inovyn», remarca el director de negoci de la companyia, Filipe Constant. Inovyn és un dels tres fabricants més importants de vinils del món, amb un volum de negoci anual superior als 3.500 milions d'euros, més de 4.300 empleats i plantes en deu països d'Europa.