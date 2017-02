Un manresà dirigirà Indústria de CCOO al Bages, el Berguedà i el Vallès Occidental

arxiu particular

Josep Rueda va néixer a Manresa el 1971 arxiu particular

El sindicalista manresà Josep Rueda (1971) serà proclamat el proper dia 15 nou secretari general de la poderosa federació d'Indústria de la territorial que engloba les comarques del Bages, el Berguedà i el Vallès Occidental. Rueda, que rellevarà Jordi Arnáiz, accedirà al càrrec en el congrés de la federació territorial que se celebrarà a Sabadell, i al qual no es preveu que es presenti cap altra candidatura.

Josep Rueda, que va treballar en empreses com Carrefour i Esmebages, forma part, des del 1994, de la plantilla de l'antiga Lemmerz, avui Maxion Wheels. Rueda va incorporar-se al comitè d'empresa de Lemmerz el 1997. Delegat de la secció sindical de CCOO a l'empresa manresana, des de fa cinc anys és alliberat sindical (l'únic de CCOO al Bages en el sector industrial). Actualment és responsable de Política Industrial a la territorial Vallès-Catalu-nya central.

La federació d'Indústria de la unió territorial Catalunya Central-Vallès Occidental té 8.400 afiliats, dels quals a l'entorn de 1.700 els aporten Bages i Berguedà. Quant a delegats, el conjunt de la federació té uns 2.000 (un terç dels delegats a Catalunya de la federació), dels quals poc més de 400 són de les dues comarques centrals.

Pel seu pes en afiliats i delegats i per la densa xarxa empresarial d'aquest territori, la federació d'Indústria de la territorial Vallès Occidental-Catalunya Central és la segona del país en rellevància dins el sindicat, només darrere del Baix Llobregat, que té en Seat el seu pilar sectorial. Amb tot, a la federació del Vallès-Catalunya Central hi ha grans empreses com Celsa, Boehringer o Alstom. Iberpotash i Denso són les dues companyies del territori central de més grandària a la federació territorial.

Atès el pes de la sectorial d'indústria dins el sindicat (suposa gairebé el 50% en afiliats i delegats), el secretari general d'Indústria en la federació de la territorial Vallès Occidental, Bages i Berguedà esdevé una figura molt rellevant en l'organigrama general del sindicat, per darrera del seu secretari general (càrrec que assumirà el proper mes de març Javier Pacheco en substitució de Joan Carles Gallego), el secretari general d'indústria (funció que recaurà en José Antonio Hernández quan Pacheco ascendeixi al lloc de Gallego), el secretari general de la territorial del Vallès i la Catalunya central (Enrique Rodríguez) i els responsables de la unió i de la federació industrial del Baix Llobregat.

Rueda arribarà a la federació d'Indústria tres anys després de les fusions de les federacions d'Indústria i de Fiteqa. Actualment, la federació que dirigirà Rueda representa els sectors de l'alimentació, l'automoció i els transports, les begudes, el camp, les càrnies, l'energia, les estacions de servei, el metall i la siderúrgia, la mineria i les indústries extractives, la moda, la química i el vidre i la ceràmica. CCOO és la primera força sindical en aquests sectors.

Posteriorment a la fusió de federacions, es va crear la unió territorial Vallès Occidental-Catalunya Central en una concentració d'estructures impulsat a escala global pel sindicat.

Rueda, que diu estar «orgullós» d'assumir el nou càrrec, arriba a la secretaria general amb l'objectiu de reimpulsar el sindicat a la societat. «Als centres de treball se'ns veu molt útils, però en la societat no se'ns ubica», diu el manresà. CCOO pretén obrir-se a entitats, partits, associacions i ong. «Potser ens havíem bunqueritzat, perquè amb la crisi hem hagut de recular cap a les empreses per concentrar-nos en la defensa dels treballadors». Però ara cal obrir-se a fora, diu Rueda.

El sindicat ha impulsat diversos eixos de treball de futur, com la feminització del sindicat (amb només el 16% d'afiliades), la connexió amb la gent jove, l'ús de les noves tecnologies i l'impacte sociopolític. «Hem de tornar a les arrels», diu Rueda, «quan el sindicat tenia presència a tot arreu». Josep Rueda creu que en els propers quatre anys, amb més calma a les empreses, «tindrem l'ocasió de desenvolupar tots aquests eixos». A més, Rueda considera que «ens cal créixer en afiliació».

Rueda incorporarà a la seva executiva quatre homes i quatre dones. Del territori central hi figuraran Maite Noguera (Denso) i Àngel Vázquez (Fontime).