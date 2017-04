Lagarde demana que es guanyi competitivitat invertint en educació i no amb reducció salarial

La directora gerent del Fons Monetari Internacional (FMI), Christine Lagarde, va exhortar ahir als governs de tot el món a invertir en educació perquè la batalla per la competitivitat no es guanyarà gràcies a salaris baixos.



La lluita per «la competitivitat no es guanyarà a partir de salaris baixos », va assegurar Lagarde en una conferència sobre innovació que va impartir ahir a Berlín, on va instar les economies industrialitzades i emergents per igual a «invertir en capital humà», ja que aquest és en realitat «el factor decisiu». «A vegades pensem que els desavantatges del canvi tecnològic només afecten les economies avançades, però això no és així. Pensem per exemple en la indústria tèxtil de les economies en vies de desenvolupament. Ells també es veuran afectats», va assenyalar Lagarde.



Els governs de tots els països han de mantenir «un compromís permanent amb l'educació», va subratllar la directora gerent de l'FMI.



Lagarde va argumentar que cal «expandir les oportunitats per a tots» i «millorar les capacitats» dels treballadors no especialitzats, ja que així podran optar a una bona feina.