Seat bat el rècord de vendes del 2001 amb un augment trimestral del 14%

Seat ha venut un total de 117.300 cotxes a tot el món durant el primer trimestre de l'any, el 14% més respecte al mateix període de l'any anterior, que representa la millor dada des de l'any 2001, i destaca l'increment de vendes a l'estat espanyol, que ha estat del 16,6%.



Segons va informar ahir la companyia amb fàbrica a Martorell, el març va lliurar 53.200 cotxes, fet que suposa una pujada del 14,4% respecte al mateix mes de l'any passat. El volum de vehicles venuts el març és el més gran en un sol mes en els últims 17 anys, des del març de l'any 2000.



El vicepresident comercial de Seat, Wayne Griffiths, va destacar que la companyia automobilística ha tancat el primer trimestre d'aquest 2017 amb unes xifres fins i tot millors que les previsions inicials.



A més a més, Griffiths es va mostrar satisfet, no només pel resultat global aconseguit per l'empresa, sinó perquè l'increment s'està produint de forma bastant homogènia en tots els mercats on la firma té presència «gràcies a l'ofensiva de nous models», ja que l'arribada del «renovat León ha impulsat les vendes i el nou Ibiza contribuirà positivament a aquests resultats a partir del mes de juny».



L'estat espanyol encapçala els lliuraments en el primer trimestre de l'any, amb 24.700 vehicles venuts, un 16,6% més.



Les matriculacions en el canal de particulars avancen al voltant d'un 50% del començament d'any ençà i, al març, l'Ateca va ser el vehicle més venut en aquest canal, mentre que l'Ibiza i el León també es van posicionar entre els cinc primers.





Creixement a l'exterior



Després d'Espanya se situen Alemanya, amb un total de 20.600 vehicles venuts, un 10,1% més, i el Regne Unit, amb 16.800 unitats, amb un creixement del 25,2%.



Països com Àustria, on s'han venut 4.800 cotxes, el 31,9% més, i Suïssa, amb 2.500 unitats i el 78,5% de creixement, també sobresurten per sobre la resta de mercats, així com Mèxic, que ha experimentat un creixement de l'11% i Turquia, amb un 10,4% d'increment de les vendes.



En el primer trimestre del 2017, Seat ha renovat el León, que actualment és el model més venut de la marca, que està als concessionaris des del passat mes de gener, i la companyia també ha presentat la cinquena generació de l'Ibiza, que està a la venda des del dia 7 d'abril.



Durant el segon semestre de l'any, Seat llançarà el nou crossover compacte Arona i, el 2018, la companyia preveu treure al mercat un tercer SUV, que se situarà un segment per damunt de l'Ateca.