Anna Gabriel demana a l'empresa que deixi el «xantatge» als treballadors

La cupaire sallentina Anna Gabriel, la que coneix de més a prop la realitat de la mina, va defensar a la tribuna el no de la CUP a la proposta de resolució afirmant que aquesta no permet un debat ampli sobre una mina que és, va dir, «llocs de treball, condicions de treball, ferits, morts, aqüífers, rius, barris, vagues, càrregues policials, famílies, les ribes del riu i de com queden salinitzades, és el moviment veïnal, la gent de Prou Sal, les empreses, els seus beneficis, aquell programa d'ICL «Apadrina un soldat d'Israel». Per a Gabriel, el debat d'ahir simplificava una qüestió «complexa» de la qual s'ha de fer una «lectura que va més enllà de la moratòria», segons explicava a Regió7 després de la seva intervenció parlamentària. Fet que, va insistir, «fa un flac favor als treballadors, que són la baula feble».

Anna Gabriel va recordar que la sentència que té ara en suspens l'activitat minera a Sallent «es va dictar el 2013». Per a la diputada, «el termini del 30 de juny és molt inquietant, perquè el va fixar l'empresa i ha incomplert, i lluny d'explicar-se ha utilitzat les empreses subcontractades i ha fet xantatge als treballadors». Gabriel va dir que «l'empresa no ha fet el que va dir que faria el 2013, i els 15 últims dies ho ha dut tot al límit».

La diputada assegura que a la CUP «ens neguem a analitzar la situació de la mineria des de la sentència del 30 de juny», un termini «que pot donar un marc interpretatiu a qui no conegui la situació, però hi ha moltes més denúncies interposades». «Hi ha indicis», diu Gabriel, «que l'empresa no compleix la legalitat, i ara demana que se'ls permeti continuar abocant. Com és que si ara poden reduir els abocaments al 50% no ho han fet fa 10 o 20 anys? I si els poden reduir al 50%, per què no totalment?», es preguntava la diputada anticapitalista, per a qui ahir al Parlament «no hi havia en joc els llocs de treball, sinó els milionaris beneficis de l'empresa».

Per tant, diu Gabriel, «la lectura va més enllà de l'estricta normativa, i avui s'ha simplificat el debat». Amb tot, la cupaire es compromet a «seguir de prop la mina, com sempre ho hem fet, vetllant pels compliments».

Gabriel no trobava incongruent el no de la CUP a la resolució i vestir, alhora, una samarreta a favor de la mineria: «és compatible lluitar pels llocs de treball i per preservar el medi. De lliçons de defensa dels llocs de treball no ens en pot donar ningú», concloïa la diputada de Sallent, per a qui «hi ha grups que viuen molt lluny de la realitat de la mina».