Grup Llobet inaugura un supermercat al carrer Sobrerroca

Grup Llobet inaugura aquest dilluns un nou supermercat Llobet al carrer de Sobrerroca de Manresa, que obrirà formalment portes al públic aquest dimarts. Es tracta del quarantè supermercat de la firma de distribució alimentària bagenca, i culmina, segons fonts de l'empresa, "la recerca, durant anys, d'una bona ubicació al "cor del cor de Catalunya"".

Segons l'empresa, Grup Llobet ha dissenyat aquesta botiga perquè sigui un model a replicar en altres llocs: un establiment concebut per a la proximitat i la flexibilitat de les famílies del barri, des d'aquelles clientes i clients que el vulguin utilitzar com es botiga de conveniència (compra ràpida i efectiva) fins als que vulguin fer-hi la compra setmanal de forma còmoda, amb la possibilitat tant de demanar entrega a domicili com de fer la comanda per telèfon i passar-la a recollir sense baixar del cotxe.

Fonts de Grup Llobet expliquen que "cap aquí va el concepte de futur, que ja és present, d'un supermercat modern: un lloc que aprofita el seu "poder", el d'intermediar entre productors i consumidors, per comprometre's i responsabilitzar-se amb una alimentació saludable i una compra enriquidora". Així, segons l'empresa, "respon a aquesta premissa la gran aposta per disposar dels aliments més saludables de cada categoria, fruit d'una intensíssima recerca de proveïdors"

La botiga del carrer Sobrerroca incorporarà una gran oferta de productes propis sota la marca de Ca l'Arpellot: pizzes saludables elaborades en col·laboració amb la Fundació Alicia, així com els Suquíssims (combinacions de fruita i verdura premsades en fred), els Cuit al buit (vegetals cuits a baixa temperatura i al buit) i complements com els Toppings també de Ca l'Arpellot. Igualment, comptarà amb carns ecològiques i de proximitat (menys de 30 Km) a la seva carnisseria, verdures de l'Anella Verda de Manresa i altres finques de l'entorn i un servei de peix i marisc fresc sorgit directament de la Llotja de Barcelona.

En paral·lel, i dins de l'estratègia de Grup Llobet per "fer la vida més còmoda a les persones amb necessitats especials", el nou establiment tindrà una secció especialitzada en productes sense gluten i lliures d'al·lèrgens, així com un ampli ventall de productes envasats sense additius artificials.

Inversió milionària

El manresà Grup Llobet ha anunciat aquest mateix mes una inversió de 3,2 milions d'euros per construir unes noves instal·lacions que serviran per concentrar totes les empreses del grup orientades a l´engròs i a l'elaboració pròpia, a més de crear la cuina central del grup. També servirà per ampliar l'actual sala blanca dedicada a la recerca i al desenvolupament de productes de Ca l'Arpellot. La inversió, la més rellevant en la gairebé centenària història de l´empresa familiar, representa «un canvi estratègic» per a Grup Llobet, que accentua així la seva aposta pel menjar elaborat saludable, «un nou nínxol de mercat», segons explica Ignasi Llobet, director general del grup. El projecte preveu la creació d'una vintena de nous llocs de treball directes i una desena d'indirectes, que s´afegirien als 310 que ara integren la plantilla de Grup Llobet.

Les noves instal·lacions es preveu que entrin en funcionament l'any que ve al polígon la Serreta de Sant Fruitós de Bages, en uns terrenys ja adquirits de prop d'uns 6.000 metres quadrats. D´aquests, se n´urbanitzarà d´inici el 50%, on s´ubicarà un edicifi de dues plantes. En paral·lel, Grup Llobet mantindrà l'actual seu central, a pocs metres dels nous terrenys, on continuaran havent-hi les oficines centrals i on es guanyarà espai per a producte sec i la divisió de Llobet Regal.

Segons expliquen fonts de l'empresa, l'aposta de les noves instal·lacions de Grup Llobet és especialment rellevant per a Alven, la firma d'embotits i elaborats carnis propietat de la família Llobet Vendrell, que actualment té l'obrador a Sant Joan de Vilator-rada. Alven canviarà d'instal·lacions enmig d'un pla d'expansió i un projecte de R+D+i orientat a l'alimentació saludable, que culminarà amb l'elaboració d'embotits exempts d'additius (l´anomenat clean label) i amb una fitxa nutricional millorada. Alhora, una altra empresa del grup, Supercarns, dedicada a la carn fresca, situarà en aquesta nova nau una sala d'especejament i maduració de carns amb el compromís de distribuir producte de màxima proximitat procedent d'explotacions ramaderes de menys de 30 quilòmetres de distància.