La majoria dels comerços catalans iniciarà demà la campanya de rebaixes d'estiu, i s'espera que sigui «una de les millors dels últims anys», segons va explicar ahir el president de l'associació Retailcat, Joan Carles Calbet. La calor i la gran quantitat de turistes a Barcelona són per a Calbet dos dels factors que influeixen en les bones expectatives amb les quals s'iniciaran les rebaixes.

Amb la nova llei de comerç de la Generalitat, que liberalitza les rebaixes, pendent d'aprovació al Parlament, i la normativa espanyola que permet fer les rebaixes quan cada empresa vulgui, alguns comerços han començat fa dies la campanya de rebaixes d'estiu d'aquest any.

«La nostra postura és intentar defensar el màxim consens perquè tots comencin les rebaixes el mateix dia», va dir Calbet, amb la finalitat de donar «reforç» a l'inici de les rebaixes perquè és un gran dia de vendes. Calbet va demanar una campanya informativa de l'administració sobre les rebaixes, ja que amb tanta «dispersió i falta d'informació» el consumidor està una mica «desorientat».

Segons Calbet, el Corte Inglés marca la pauta de l'inici de les rebaixes, i aquest any les comença el dia 30 de juny, amb la qual cosa la majoria del comerç català se suma a aquesta data, encara que n'hi ha alguns, pocs, que ja les han començat. «Creiem - va dir- que és bo que les rebaixes comencin tan a prop com sigui possible de l'1 de juliol», i el 30 és un bon dia perquè és divendres, i dissabte hi haurà molta gent que començarà vacances. Calbet també va destacar que és important que no es confonguin les rebaixes amb les promocions o ofertes, i va insistir que les rebaixes es refereixen a productes de temporada que ja s'han tingut a la botiga durant un temps mínim i que donen als consumidors una sèrie de drets.