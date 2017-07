ICL obté el permís per abocar al Cogulló un any més, prorrogable fins al 2019

El litigi de l'Associació de Veïns de la Rampinya contra Iberpotash (filial d'ICL), que tenia amb l'ai al cor tant a l'empresa com als seus treballadors directes i indirectes, ja té, de moment, una solució. El jutge de la secció tercera de la sala contenciosa del TSJC va resoldre ahir, en una decisió insòlita per la seva rapidesa, que l'empresa minera pot continuar abocant un any més al Cogulló, període que es podrà allargar fins al 30 de juny del 2019 si s'avalua que les mesures aplicades per l'empresa d'aquí a 12 mesos dóna els resultats pal·liatius esperats.



L'acte judicial entén que l'incident d'execució de sentència presentat per l'empresa (per evitar el fatídic termini que s'esgotava ahir per aturar els seus abocaments al Cogulló) té «fonament suficient», i situa el raonament jurídic en un context de «circumstàncies extraordinàries i excepcionals». L'escrit del jutge Manuel Táboas s'adreça a la Comissió d'Urbanisme de la Catalunya Central de la Generalitat i li retreu que no preveiés ja en el seu moment que poguessin donar-se «supòsits extraordinaris i excepcionals atesa la magnitud del cas» per donar més marge a l'empresa en cas que no s'arribés a temps al 30 de juny amb els deures fets. Això vol dir, amb la rampa de Cabanasses acabada, obra que permetrà, un cop estigui enllestida, fer el trasllat de la producció de Sallent a Súria, i el retard de la qual ha impedit, al·lega l'empresa, complir amb el termini acordat de cessar els abocaments el 30 d'aquest mes de juny.



En aquestes circumstàncies, el jutge atorga una pròrroga fins al 30 de juny del 2018 per continuar els abocaments i deixa oberta la possibilitat d'atorgar una nova pròrroga d'un any més. A més, demana a la Comissió d'Urbanisme que fixi la reducció del límit d'alçada del Cogulló a 515 metres (ara estava fixat en 538), ja que Iberpotash assegura que en aquest període extra, en què abocarà 1,6 milions de tones més al runam, l'alçada de la muntanya creixerà poc més d'un metre des dels 513,8 que mesura actualment. El magistrat també dóna el vistiplau a «adoptar mesures de control» sobre el compliment dels compromisos adquirits per Iberpotash per continuar abocant de manera parcial, com són el trasllat de sal a Súria, l'increment del triatge del residu a l'interior de la mina o l'optimització del col·lector. A més, l'empresa ja ha iniciat els permisos per construir una planta de sal a Sallent.



El jutge insisteix que trimestralment s'hauria d'avaluar l'evolució del pla de l'empresa, la qual proposa crear una comissió tècnica en què tinguin veu la Generalitat, els ajuntaments de Sallent i Súria, l'empresa, el comitè i també una representació de l'assemblea de la Rampinya. El magistrat accepta també l'aval proposat per Iberpotash, de 3,9 milions d'euros.



El conseller delegat d'Iberpotash, Carles Aleman, expressava ahir la seva satisfacció per la decisió judicial i assegurava que «no hi havia alternativa, ja que ens permet anar on volem: cap a la mineria sostenible». Aleman insistia que l'empresa farà el que ha proposat. «Hem adoptat compromisos, i els complirem», deia ahir a aquest diari Aleman, que avançava que aquest dilluns ja començarà el trasllat en camions de 2.200 tones diàries de sal a Súria i l'increment del triatge a l'interior de la mina, «que ja hem estat treballant les últimes setmanes». Aleman afirma que l'empresa començarà l'1 de juliol del 2019 a treure sal de la Botjosa, ja que es preveu que l'1 de febrer d'aquell any ja estigui operativa la rampa de Cabanasses. El conseller delegat afirma que no hi ha res que faci preveure que puguin produir-se nous retards en aquesta obra. «Quan comences una obra de cinc quilòmetres tens molts riscos al davant; a mesura que avances es minimitzen, i ja som molt endavant», diu Aleman.



La representació legal de l'associació de la Rampinya va declinar parlar ahir amb aquest diari, però va dir a l'ACN que considera la moratòria «incongruent» i «sense encaix legal». La decisió judicial és susceptible de recurs de reposició-súplica davant de la mateixa secció judicial, i l'advocat de l'associació, Climent Fernández, ja va avisar dijous que estudiaria utilitzar aquesta opció.