L'alcalde de Sallent diu que la solució, «inesperada», és «el millor dels escenaris»

L'alcalde de Sallent, David Saldoni, assegurava ahir després de conèixer la resolució del jutge que la moratòria decretada el dia que complia el termini era un escenari que poques setmanes enrere «no m'havia ni plantejat» i que, per tant, era una solució «inesperada» però que alhora qualificava com «el millor dels escenaris». Inesperada, no tant pel contingut concret, sinó per la rapidesa i concreció, «perquè temia que arribaríem a aquesta data amb molta més indefinició».



Saldoni afirmava que, la decisió presa, l'equip de govern que lidera (Convergència i PSC) la valora com a «molt bona, perquè permet els objectius, que és que tinguem clar que la restauració i la fi dels abocaments al Cogulló es farà, però es farà amb més temps del que hi havia fixat, amb una comissió de seguiment i amb uns acords i compromisos clars».



L'alcalde sallentí es mostrava convençut que la moratòria decretada pel jutge, en els termes que s'ha fet, satisfarà «la majoria de la població» perquè «aporta un horitzó de treball i de continuïtat de l'activitat perquè l'empresa es pugui traslladar a Súria sense cost social, i perquè, per altra banda, veiem refermats els compromisos per anar mitigant els efectes ambientals a Sallent». En aquest sentit, subratllava que «la millor manera de garantir que acabi marxant la muntanya del runam és que l'empresa continuï i que hi estigui compromesa. Perquè si ho haguéssim de fer només a partir de fiances crec que no seria un bon sistema».



Del que ha succeït en els últims mesos i setmanes al voltant d'aquesta data del 30 de juny, David Saldoni valorava com a positiu que quan s'arriba a «una situació límit obliga a posicionar-se a tothom», i que des d'empresa fins a treballadors, passant per administracions públiques i partits polítics, «tothom ha hagut de posar les cartes sobre la taula». I del resultat global de tot plegat incidia en el fet que l'empresa pugui mantenir l'activitat a Sallent «i alhora fent les inversions previstes», però que «a més a més això vagi lligat a uns compromisos i, sobretot, a un avançament de les actuacions al Cogulló i a Sallent». Uns compromisos que, segons Saldoni, «denoten aquesta nova filosofia de l'empresa a l'hora d'afrontar els temes amb transparència, i esperem que amb lleialtat».



En aquest sentit, l'alcalde de Sallent posava en relleu la importància de la comissió de seguiment que s'ha de crear i en què el consistori ha d'estar representat per vetllar pel compliment «d'aquestes garanties i compromisos». Afirmava que, per part de l'Ajuntament, tindran la mirada posada en tots els fronts, però molt especialment en el seguiment de l'evolució «de la futura planta de purificació de sal que s'ha d'instal.lar de manera molt immediata a Sallent; veure com avança la construcció de la rampa de Súria, perquè és l'eix central d'aquest calendari; veure què es preveu fer per mitigar els efectes que han tingut les surgències i els efectes ambientals a Sallent, i com garantirem els llocs de treball de la plantilla i de les empreses subcontractades perquè puguin seguir treballant amb normalitat».



David Saldoni afegia que per part de l'equip de govern «entenem que hi ha hagut un fet de força major, que és el de no haver pogut acabar la rampa en aquesta data, i que per tant creiem que el jutge ha estat sensible i ha intentat trobar un punt d'equilibri», i que amb la decisió presa just abans no vencés el termini «la Justícia ha demostrat que hi ha vegades que s'hi posa i que no li ha tremolat el pols a l'hora de prendre decisions».



També dels esdeveniments succeïts els últims mesos en destacava que «s'ha demostrat que el gruix de la comarca, quan toca, és capaç de mobilitzar-se i demostrar que al Bages hi ha fets i moments excepcionals que uneixen gran part del territori. Això ha estat molt favorable».