Passos endavant en la negociació amb els sindicats d'Aena i Enaire

Els sindicats d'Aena i Enaire han decidit suspendre les 25 jornades de vaga anunciades a partir del 15 de setembre a tots els aeroports espanyols pels «avançaments substancials» en la negociació amb les empreses i Foment.

Les parts es van reunir dijous a la tarda i, segons fonts sindicals, la proposta que els van posar sobre la taula els fa tenir «esperances». «Hi ha avançaments substancials i entenem que no és adequat convocar la vaga formalment a Treball; ens tornarem a trobar perquè hi ha bones perspectives», va manifestar Francisco Casado, de CCOO.

Empreses i sindicats van acordar una reunió dimarts on ja no hi haurà la «tutela» del ministeri de Foment, i el tracte directe serà entre treballadors i empreses. Casado va explicar que han avançat en temes de millora de plantilla i també hi ha acord per prorrogar el conveni fins al 2021.

El serrell més important que queda per resoldre és el de l'augment salarial. Els treballadors demanen una paga anual més en concepte de beneficis perquè al·leguen que han perdut el 8% de poder adquisitiu els darrers anys. En canvi, afirmen que en aquest temps el grup Aena ha anat creixent i que, per exemple, el 2016 va obtenir 1.164 MEUR de beneficis. Un altre tema important és l'augment de plantilla. Els representants dels treballadors sostenen que han perdut fins a 700 llocs de treball entre les dues empreses i demanen que es tornin a crear. En aquest punt, Francisco Casado va afirmar que han fet «avançaments importants», així com amb aspectes del conveni col·lectiu, que es podria mantenir en les mateixes condicions fins al 2021, tal com demanen els treballadors.

Les negociacions es reprendran dimarts, en una reunió on només hi haurà representants de les dues empreses i de CCOO, UGT i USO.