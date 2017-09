L'INE revisa una dècima a l'alça el seu creixement del PIB el 2016, fins al 3,3%

L'Institut Nacional d'Estadística (INE) ha revisat una dècima a l'alça, del 3,3%, el creixement econòmic que va anunciar el març passat (3,2%), per una aportació més gran de la demanda externa, ja que la inversió i el consum privat han estat revisats a la baixa. La taxa anual del PIB del 2016 en termes nominals va ser del 3,6%, pràcticament igual que l'estimada el març, de manera que el valor del PIB a preus corrents s'ha situat en 1.118.522 milions d'euros, el més elevat de la sèrie històrica. Les dades mostren que també ha estat més gran de l'avançat en el seu dia el creixement del 2015, dues dècimes més del que s'havia calculat, fins al 3,4%, mentre que la taxa anual del 2014 es manté en l'1,4%. Pel que fa al 2016, la millora de la taxa anual respon a més aportació de la demanda exterior (del 0,7%, davant el 0,5% anterior), que no ha estat totalment contrarestada per menys aportació de la demanda interna (2,5%, enfront del 2,8% anunciat).