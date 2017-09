Acte a Moià sobre les cooperatives de serveis en l'activitat artesanal

L'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central i el Consorci del Moianès han anunciat que organitzen per al proper dilluns 25 de setembre un acte sobre les cooperatives de serveis com a model per reforçar i complementar l'activitat econòmica dels artesans.

La xerrada que constituirà aquest esdeveniment anirà a càrrec de Mireia Franch, sòcia de la cooperativa Sambucus i ex-directora general d'Economia Cooperativa, Social i Autoocupació del Govern de la Generalitat. L'acte tindrà lloc a partir de les 7 de la tarda a Can Carner de Moià.