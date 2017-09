El fiscal demana investigar exdirectius del Banc Popular

La Fiscalia Anticorrupció s'ha dirigit al jutge de l'Audiència Nacional Fernando Andreu instant-lo que admeti a tràmit les querelles presentades contra els expresidents del Banc Popular Ángel Ron i Emilio Saracho i els seus consells d'administració per la fallida de l'entitat. En total, s'han presentat una trentena de querelles per la liquidació del banc, intervingut el 7 juny i després venut al Santander al preu d'un euro.

L'operació, decidida pel Banc Central Europeu (BCE) a través de la Junta Única de Resolució i executada pel Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), va implicar la reducció a zero del capital social del banc, i l'amortització o extinció de totes les accions del banc admeses a negociació en borsa. En una nota, Anticorrupció no ha acceptat la responsabilitat del BCE, del Banc d'Espanya, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i del Banc Popular Portuguès.

Entre les querelles contra els exdirectius destaca la que va presentar l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) el juliol contra l'expresident Ron; l'exconseller delegat (CEO) Pedro Larena; l'exvicepresident Roberto Figuera; la signant auditora PwC, i el soci signatari Francisco Barris, per falsedat comptable i estafa a l'inversor.

També el despatx Cremades & Calvo Sotelo va ampliar al juliol amb una querella la denúncia presentada contra Saracho per presumpta administració deslleial. Aquests plets se sumen als recursos contenciosos administratius interposats contra el paper de la Junta Única de Resolució (JUR) i el FROB, encarregat d'executar l'operació. A més, nombrosos inversors del banc han demandat la JUR per obligar-la a publicar un informe de Deloitte que va servir de base per a l'operació i que atribuïa al banc una valoració negativa d'entre 2.000 i 8.200 milions d'euros, però que, en un escenari més positiu, li concedia una valoració de 1.500 milions d'euros.

El fons d'inversió nord-americà Pimco i quatre signatures inversores més –Anchorage, Algebris, Ronit Capital i Caim Capital– van presentar el 7 de setembre un recurs contenciós administratiu contra el FROB pel seu paper en la resolució i venda del Popular, que en conjunt els va costar 850 milions d'euros.