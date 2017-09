Farggi-La Menorquina presenta un ERO per acomiadar 153 treballadors

L'empresa Lacrem, del grup Farga, fabricant de la marca de gelats Farggi, ha presentat un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) per acomiadar 153 treballadors després de la compra, fa uns mesos, de La Menorquina, el negoci de gelats del grup Kalise.

Segons han informat avui els sindicats UGT i CCOO, l'ERO es va presentar el passat dia 12 de setembre i l'empresa ha anunciat que l'expedient afectarà 153 persones dels centres del Poblenou (Barcelona), Palau-solità i Plegamans i Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental), el primer d'ells de Farggi i els dos més de La Menorquina, en què treballen en total 665 persones.

L'objectiu de la companyia és concentrar tota la seva producció de gelats a Palau i tenir una plantilla més flexible, convertint una part dels treballadors a fixos discontinus.

"La sobrecapacitat de producció de la planta de Barcelona i de Palau-solità i Plegamans, així com la forta estacionalitat en el sector dels gelats, fan necessària la integració de les dues plantes productives", explica Farga Group en un comunicat.

L'empresa proposa que aproximadament la meitat dels treballadors afectats per l'ERO facin una novació contractual voluntària per passar de fixos a fixos discontinus sense cobrar cap indemnització i, si no hi ha voluntaris, els acomiadarien.

L'altra meitat dels afectats seran acomiadats i una part seran substituïts per treballadors externs d'una empresa de serveis, segons denuncien els sindicats.

El personal de Barcelona no afectat per aquesta "reorganització" s'integrarà als centres de treball de Palau i Santa Perpètua.

Avui s'ha celebrat la tercera reunió de consultes de l'ERO entre la direcció de l'empresa i els sindicats UGT, CCOO i USOC, que exigeixen la retirada de l'expedient i s'oposen tant als acomiadaments, com la precarització de l'ocupació que suposa les novacions de contractes a fixos discontinus i l'externalització de serveis.

Demà, dia 27, tindrà lloc una nova reunió amb la mediació de la Inspecció de Treball i dijous es convocaran assemblees de treballadors per valorar les possibles accions de protesta.

El mes d'abril passat va transcendir que Actual Capital Advisors, hereva de la desapareguda immobiliària Espais, havia tancat la compra de la fàbrica del Poblenou per 25 milions.

La del Poblenou és la històrica fàbrica de gelats de Frigo, que va obrir les seves portes el 1927.

Actualment, el Grup Farga té una quota de mercat de gelats del 20% i és propietari de dos de les marques líders del sector gelater, com són Farggi i La Menorquina, així com de les insígnies FarggiCafe i Farga, després de la compra del negoci peninsular i balear del Grup Kalise Menorquina.

El negoci global del Grup Farga supera els 140 milions d'euros.