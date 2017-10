L'augment de la tensió política dispara la inquietud empresarial a Catalunya

L'augment de la tensió política a Catalunya ha fet disparar la preocupació empresarial. Encara que les grans empreses amb seu a Catalunya són reticents a parlar en públic sobre la dinàmica política, fonts empresarials admeten en privat la seva profunda preocupació, en especial per la falta de diàleg entre el govern central i la Generalitat. Si bé les grans companyies no conceben encara com un escenari real la possibilitat d'una Catalunya independent, la simple possibilitat que el Parlament declari la independència de forma unilateral genera inquietud pels efectes econòmics que podria tenir per a l'economia catalana i espanyola i sobre el seu negoci. Això no obstant, un responsable financer d'una empresa catalana, que demana l'anonimat, ha explicat a Efe que té coneixement que força empreses catalanes, de tota mena de sectors, des del financer fins a l'energètic o les assegurances, tenen plans de contingència davant la hipòtesi d'una Catalunya independent.

El Cercle d'Economia va expressar ahir la seva «màxima preocupació» davant la possibilitat que es declari la independència unilateral a Catalunya. Dimarts va transcendir també que CaixaBank havia remès una nota interna als seus empleats en què els recordava que «és important comunicar proactivament» als seus clients el seu compromís en la defensa dels seus interessos, que «guiarà les decisions futures que, en cas de caldre, hagin de prendre's». També dimarts el president del Banc Sabadell, Josep Oliu, va deixar clar que, davant la «inquietant» situació política a l'estat, l'entitat financera té els instruments adequats en el marc de la UE i del sistema de supervisió bancari europeu per protegir els interessos dels seus clients. «Si calgués, es prendrien les mesures suficients», va dir Oliu.

D'altra banda, fonts de la multinacional Nestlé, que té la seu espanyola a Barcelona, asseguren que la seva prioritat «és mantenir les operacions i servir clients i consumidors, i preservar els 5.000 llocs de treball». Les mateixes fonts han apuntat que Nestlé «no anticipa decisions condicionades al context i en cap cas no opina sobre temes polítics».

A més a més, una important empresa del sector de la distribució ha explicat a Efe que no es planteja cap canvi mentre no es modifiqui l'actual ordenament jurídic i que, en tal cas, prendria les mesures necessàries per garantir el desenvolupament del seu negoci, tant a Catalunya com a la resta de l'estat, respectant el marc legal que quedi establert.

Quant al sector automobilístic, fonts de Seat han dit que «la companyia només vol estabilitat política per seguir invertint i creant ocupació». Han recordat també les declaracions del seu president, Luca de Meo, en el darrer Saló de Frankfurt, celebrat al setembre passat, quan va dir que la companyia «té en compte» el conflicte polític entre Catalunya i l'estat, i «sap com adaptar-se» a les condicions que es viuen als països en els quals opera, com ha fet al Regne Unit.