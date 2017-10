Un mapa dóna visibilitat als 200 projectes cooperatius de les comarques centrals

El febrer d'aquest any va néixer l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, un projecte que té la voluntat d'impulsar noves iniciatives d'economia social i cooperativa al territori. La iniciativa, en la qual el departament de Treball hi ha invertit un total de 214.833 euros, ha d'assolir abans d'acabar aquest any tres objectius: crear 50 llocs de treball, atendre 1.000 persones interessades en l'economia social i fer néixer 30 empreses cooperatives.

De moment, la seva coordinadora, Alba Rojas, ha explicat que el balanç és "satisfactori" i s'han creat 37 llocs de treball i 15 noves empreses. Malgrat això, ha admès que "els objectius màxims costaran d'assolir perquè s'ha hagut de fer molta feina de difusió".

Precisament amb la intenció de donar a conèixer les cooperatives del territori, l'Ateneu ha creat un mapa interactiu que dona visibilitat a les gairebé 200 cooperatives que hi ha al territori.