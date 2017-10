Seat posposa l'anunci del nom del seu nou SUV per la situació política

Seat ha posposat la data en la qual farà públic el nom del seu nou SUV (tot terreny urbà) que llançarà el 2018 per considerar que no és el millor moment atesa la tensió política que es viu a Catalunya.

La companyia amb seu a Martorell tenia previst donar a conèixer el nom del nou vehicle no més tard del 15 d'octubre i, de moment, no ha comunicat el moment en què ho farà ni quin format s'adoptarà per realitzar l'anunci, segons fonts de la marca.

«La situació política actual ens ha portat a posposar l'anunci, així com d'altres activitats de màrqueting i de comunicació. Esperem poder comunicar-ho com més aviat millor», asseguren fonts de la marca. El nou SUV de Seat portarà per primera vegada un nom escollit per votació popular després d'un concurs en el qual han participat milers de persones i en el qual han arribat a l'última fase quatre propostes: Alborán, Aranda, Àvila i Tarraco.