Inscripcions obertes a la Jornada de Coaching de la Catalunya Central

Aquesta setmana s'han obert les inscripcions per participar a la 3a Jornada de Coaching i Creixement Personal de la Catalunya Central, que es portarà a terme el dissabte dia 18 de novembre, de 9 a 14 hores, a la UManresa-FUB. La jornada porta per títol «Ara és el teu moment: l'hora del canvi». Les inscripcions es poden formalitzar a través de la pàgina web de l'Associació Coaching C7 www.coachingc7.com. La trobada tractarà la gestió del canvi a través de tallers pràctics i grups de treball que portaran a terme els coachs de l'Associació Coaching C7. Durant la jornada s'aportaran eines pràctiques per millorar l'autoconfiança, l'autoestima, l'actitud i la mentalitat, segons explica l'organització. El preu de la inscripció del 16 d'octubre al 6 de novembre és de 25 euros, i del 7 al 17 de novembre serà de 40 euros. La jornada és organitzada per l'Associació Coaching C7.