Cortázar assegura que el trasllat de la seu del banc a València és una decisió definitiva

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, va assegurar ahir que la decisió del consell d'administració de traslladar la seu social del banc de Barcelona a València a causa de la crisi política a Catalunya és definitiva.

«Si el consell hagués volgut dir que el trasllat era temporal ho hauria dit i no va dir res sobre això», va declarar Gortázar durant la roda de premsa de presentació dels resultats del tercer trimestre, que per primera vegada es va celebrar a València. L'executiu va subratllar que l'entitat va prendre aquesta mesura per protegir els interessos de clients, empleats i accionistes i que la decisió va cor-respondre «únicament i exclusivament» a la direcció del màxim òrgan de govern del banc. La ubicació a València de la seu social i fiscal de CaixaBank implicarà que l'entitat hi celebrarà les reunions ordinàries del seu consell d'administració, així com les juntes d'accionistes i la presentació de resultats «per un tema logístic».

D'altra banda, Gonzalo Cortázar va reconèixer ahir que després de l'1 d'octubre l'entitat va experimentar una sortida de dipòsits «moderada», encara que ha aconseguit parar l'impacte i fins i tot revertir-lo després de la decisió de traslladar la seu social de Barcelona a València.

També va afegir que la crida al boicot a les entitats financeres que han fet algunes entitats sobiranistes «no ajuda a la convivència a Catalunya» i perjudica essencialment els treballadors de la banca.