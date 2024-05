La regió central suma 7 mesos consecutius retallant més l’atur que el conjunt català

Les comarques de la Catalunya central van tancar el mes d’abril amb un total de 23.422 persones sense feina registrades, 447 menys que el mes de març i 248 menys que l’abril de l’any passat, segons les dades de l’Observatori del Treball i el Model Productiu de la Generalitat. En termes relatius, la xifra suposa una reducció de l’1,87% intermensual i de l’1,05% interanual. A Catalunya, el mes d’abril es va tancar amb una rebaixa del 2,14% mensual del nombre de persones aturades, i del 0,52% respecte de l’abril anterior. Així, la regió central suma set mesos consecutius retallant la seva xifra d’atur per sobre de la mitjana de descens catalana. En contrapartida, en termes intermensuals, l’atur de les comarques centrals s’està reduint a menor velocitat que la mitjana catalana en els últims dos mesos.

Respecte del mes de març, totes les comarques de l’àmbit de Regió7 han vist reduïda la seva xifra d’aturats registrats, excepte la Cerdanya, que després de dos mesos de descens creixia el 2,76%. A la resta, els descensos més notables, per sobre de la mitjana, són els de l’Alt Urgell (-3,49%), Bages (-2,32%) i Anoia (-2,05%).

En relació a l’abril de l’any passat, l’atur cau al Baix Llobregat Nord (-4,6%), l’Anoia (-1,67%) i el Berguedà (-0,67%), i creix de manera destacada al Solsonès (7,48%) i al Moianès (4,38%). En el cas del Bages, ja són sis els mesos que el comportament de l’atur comarcal està essent pitjor que la mitjana nacional.

Quant a la taxa d’atur, amb dades del mes de març, l’Anoia, amb el 10,98%, es manté com la segona comarca on és més elevada, per darrera del Baix Penedès (13,10%). El Bages també figura amb una taxa de dos dígits, el 10,40%, i és la setena comarca del país amb la taxa més elevada. El Berguedà, amb el 9,17%, també està per sobre de la mitjana nacional (9,06%). La resta ja s’hi situen per sota: el Moianès, amb el 7,98%; el Solsonès, amb el 6,93%; i la Cerdanya, amb el 4,41%.

En l’últim any, totes les comarques del territori han reduït la taxa, excepte el Solsonès, on creix 0,13 punts, i el Moianès, 0,25, essent la comarca amb el pitjor comportament interanual. De la resta, només l’Anoia (-0,43 punts) i el Berguedà (-0,41) han reduït més la taxa que la mitjana catalana (-0,33). A la Cerdanya, la retallada ha estat de 0,12 punts, i al Bages, de 0,09. Respecte del març, només l’Anoia (-0,19 punts) el Solsonès (-0,17) han retallat la seva taxa d’atur per sobre de la disminució general del país (-0,16 punts).

