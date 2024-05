UManresa ofereix per primera vegada cursos d'estiu per a joves de 16 a 20 anys

Aquest estiu, UManresa-FUBages posa en marxa una nova iniciativa adreçada a joves d'entre 16 i 20 anys. Es tracta de la primera oferta de cursos d'estiu que la institució organitza per aquest col·lectiu, amb l'objectiu de proporcionar-los una oportunitat per conèixer de prop les possibles sortides professionals i d'estudis en els àmbits d'expertesa d'UManresa.

Els cursos s’adrecen a estudiants de quart d'ESO, primer de batxillerat i CFGM. També s’hi podran inscriure alumnes de tercer d’ESO i segon de batxillerat en funció de les places disponibles. El nombre màxim de places serà de 20 participants per curs. Els cursos són setmanals i es fan durant la primera quinzena de juliol. Cada curs inclou activitats lúdiques i, en alguns casos, activitats i/o sortides a prop de la universitat. Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer a través del web d'UManresa.

Propostes sobre rendiment esportiu, tecnologia i educació

Les tres propostes que planteja el Campus Jove estan relacionades amb els àmbits d’expertesa de la Universitat i s’han dissenyat amb l’objectiu d’oferir una proposta atractiva per a nois i noies.

El primer dels cursos és Meta Fit: Millora el teu rendiment físic, destinat a joves aficionats a l’esport que volen millorar el seu rendiment esportiu. Aquest curs, vinculat a l’àmbit de la Salut, proporcionarà les bases i els coneixements necessaris perquè els participants puguin revisar la seva dedicació esportiva per millorar-la i aconseguir millors resultats. A més, els participants obtindran el Certificat Oficial de Suport Vital Bàsic i DEA de la European Resuscitation Council.

Tecnologia a tot gas: Un estiu per convertir-te en PRO! és el títol del curs que s’ofereix dins de l’àmbit de l’Empresa. Aquesta formació introduirà els joves en l'ús de les principals eines tecnològiques disponibles, tant per als estudis com per a la vida quotidiana. L'objectiu és fer que l'aprenentatge sigui tan fàcil i interessant com aprendre a jugar un nou videojoc. Els participants desenvoluparan projectes integradors, entendran la intel·ligència artificial, aprendran sobre blockchain i aplicaran la tecnologia en el seu dia a dia.

La tercera de les propostes de Campus Jove és ActivaMent: Exploració, creació i immersió en el món educatiu, que permetrà als joves submergir-se en l'univers de l'educació a través d’activitats pràctiques. Crearan i portaran a terme propostes educatives per a infants, coneixeran espais creatius de la Universitat i acabaran el curs amb una gran festa. Aquest curs, relacionat amb l’àmbit de l’Educació, ofereix una introducció vivencial a la didàctica des de diferents àrees, com la música, la ciència, la literatura infantil i l’art.

Una experiència que contribueix a l’orientació professional

Aquests cursos representen una oportunitat única per als joves d'explorar el seu possible futur professional en els camps de la Salut, l’Educació i l’Empresa, àmbits d'expertesa d'UManresa. L’experiència vol servir perquè els joves que hi participin puguin prendre decisions més informades sobre el seu futur educatiu i laboral.