El Primavera Sound fa ressonar els primers compassos de l'edició 2024 al recinte del Fòrum

El Primavera Sound ha obert portes aquest dimecres en el que ja s'ha convertit en el ritual iniciàtic del festival: la jornada de concerts gratuïts. Maria Jaume ha estat l'encarregada d'encetar l'edició 2024 al Fòrum, on hi ha presentat el seu tercer disc 'Nostàlgia Airlines' (Bankrobber), que transita cap a un territori pop més electrònic que els anteriors. La mallorquina ha rubricat així els primers compassos d'un festival que, des d'aquest dimecres i fins al proper diumenge, acollirà 263 xous en 15 escenaris diferents. Els grans reclams del dia, però, es faran esperar, amb l'actuació de Phoenix i les Stella Maris, el grup de pop cristià sorgit de la sèrie 'La Mesías', que pujarà a un escenari real per primer cop.

Lana del Rey, SZA, Pulp, Vampire Weekend, PJ Harvey, The National, Mitski, Charli XCX, Justice i Disclosure encapçalen el cartell de 22a edició d'un festival que s'ha convertit en el tret de sortida oficiós de la marató de macroesdeveniments musicals a nivell europeu. En les tres jornades principals rebrà entre 65.000 i 70.000 assistents diaris de 134 països diferents.

L'actuació d'Ángeles, Víctor, Gloria & Javier a l'Auditori Rockdelux a la sobretaula del dijous obrirà el festival mentre que Teki Latex al Cupra la matinada del dissabte al diumenge situarà el colofó final a tres dies consecutius de concerts al Parc del Fòrum.

La cirereta del pastís d'aquesta edició la posarà, com ja és tradicional, la festa Brunch Electronik, que convertirà el recinte en una gran pista de ball a l'aire lliure amb sessions de The Blessed Madonna, ANOTR o Mochakk. Els concerts d'American Football, The Lemon Twigs, Dorian Electra o Royel Otis diran adeu al certamen des del Primavera a la Ciutat.

Barcelona i el Primavera, combinació perfecta per a molts assistents

El Theo, un britànic aficionat a la música, explica en declaracions a l'ACN que va decidir venir a Barcelona quan va veure els primers caps de cartell confirmats i així ho va anunciar als seus amics: "venia ni que fos sol". Finalment, l'han acompanyat dos companys i han aprofitat per fer turisme per la ciutat tota la setmana. El Curon, també anglès i assidu als festivals britànics, s'estrena al Primavera Sound i espera les actuacions de Deftones, Vampire Weekend, Charli XCX. "Hi ha quatre o cinc artistes que vull veure cada dia", avança.

De més a prop han vingut el Jesús i el Pablo, tots dos de Zamora, que van venir al festival per primera vegada fa 5 anys i ja no han fallat més. "El cartell és molt bo, Barcelona és una ciutat acollidora i sempre programen artistes internacionals i nacionals que ens agraden. No hem tingut cap mala experiència en tot aquest tems", expliquen a l'ACN. Mentre que el Jesús ve al Primavera a veure "què s'hi troba", el Pablo l'acusa de ser un 'hipster' i no dubte en anunciar la seva preferència: "Lana del Rey".

Precisament, el fenomen que desperta aquesta artista nord-americana és un dels secrets que expliquen la venda d'entrades aquest any. Segons el cap de comunicació del festival, Joan Pons, la jornada de divendres -on actua Del Rey- és la que reunirà més públic, entorn als 70.000, uns 5.000 persones més que la resta de dies. Per Pons, Lana del Rey representa "tota una generació, connecta amb el públic de manera misteriosa i interessant". "Té lletres complexes i ha esdevingut un fenomen que explica el temps actuals", sosté.

Un altre dels pilars fonamentals de l'edició 2024 serà l'homenatge que dijous el festival farà als incondicionals Shellac amb una audició del nou disc després de la mort d'Steve Albini. "Steve Albini era el nostre Johan Cruyff, combinava la passió per la música i una certa integritat. Era antifestivals i el nostre li agradava, perquè deia que tractàvem bé els artistes i el públic i tothom que venia era fan de la música", recorda. Per aquest motiu, el certamen dedicarà "per sempre" el nom d'un dels escenaris del Fòrum al líder del trio nascut a Chicago.

Espai per a l'escena musical catalana

La nova escena musical de Catalunya, en plena efervescència creativa, també tindrà el seu lloc al certamen. Així, passaran pel recinte del Fòrum artistes coneguts com Ferran Palau, Guillem Gisbert, Renaldo & Clara, Mushkaa, al costat de propostes més innovadores, com Ariox, que redefineix la música electrònica amb una barreja de gèneres, o Xebi SF, que proposa una fusió de nous i vells estils.

L'energia explosiva de la banda Mujeres i la balear Marina Hein seran les encarregades d'obrir el cartell de la primera de les tres jornades de pagament del festival.

