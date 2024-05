Creu Roja al Bages convida a participar en la seva caminada nocturna solidària

Creu Roja al Bages organitza de cara al dissabte 8 de juny la 8a edició de la caminada nocturna solidària de l'entitat, que té com a objectiu fomentar l’activitat física i els hàbits

saludables, i alhora, recaptar fons per als projectes per lluitar contra la pobresa amb els quals treballa l’entitat a la comarca.

Es tracta d’una caminada amb format circular, popular i pensada perquè la puguin fer tant infants com adults. El recorregut s'iniciarà a les 9 del vespre al pàrquing del Viena, al polígon comercial dels Trullols, i constarà d’un recorregut llarg de 10 quilòmetres (amb 150 metres de desnivell), i un de curt de 5 quilòmetres.

Les inscripcions per prendre part en alguna de les dues modalitats es faran el mateix dia de la caminada, mitja hora abans de començar, a 2/4 de 9 del vespre, al punt d’inici. El preu de la inscripció és de 8 euros i de 6 per als menors de 12 anys. Tots els participants rebran, una vegada inscrits, avituallament per al recorregut i una butlleta del Sorteig d'Or de la Creu Roja valorada en 6 euros.

L'organització recorda que cal portar una llanterna o algun tipus d'il·luminació, atès que la sortida es fa de fosc. La preinscripció es pot comunicar a través d'aquest enllaç.