Ercros guanya 34,14 milions d'euros fins al setembre

Ercros ha finalitzat el tercer trimestre del 2017 amb un benefici de 34,14 milions d'euros, un 25,2% superior a l'obtingut en el mateix període de l'any passat. Segons va informar ahir la companyia, l'ebitda ha sumat 55,59 milions d'euros, un 14, 5% superior a l'assolit en els nou primers mesos de 2016.

Ercros va formalitzar el 30 d'octubre l'Expedient de Regulació d'Ocupació per tancar la planta de Cardona que ha portat a terme l'explotació del runam vell. També va presentar els expedients per a les factories que la companyia té a Flix i Tarragona. D'aquesta manera, l'antic runam quedarà a mig retirar i pendent de restaurar. Es calcula que ara hi ha acumulats entre 4 i 4,5 milions de tones de mineral. La decisió de la compa-nyia afectava un total de 132 persones, 34 de les quals pertanyen a la fàbrica de Cardona; 48, al complex de Tarragona; i 50, a la fàbrica de Flix.

En els nou primers mesos de l'any, les vendes d'Ercros han arribat als 486,44 milions d'euros i han estat un 13% superiors a les obtingudes en els nou primers mesos del 2016. L'augment de vendes ha estat general en totes les àrees de negoci i particularment en el mercat de la sosa càustica i el PVC. Les despeses van ascendir a 458,20 milions d'euros, un augment del 9,5% respecte del tercer trimestre del 2016.

En aquest epígraf cal destacar l'augment dels subministraments, que s'han encarit un 17,7%, fonamentalment per la pujada del preu de l'electricitat, i dels aprovisionaments, que han crescut un 14,5%, per l'increment del preu de les principals matèries primeres, especialment el metanol. Les despeses de personal, per la seva banda, han augmentat un 5,9% a causa de la pujada salarial fixada en el conveni del sector i a l'aplicació dels acords que han permès la cancel·lació dels compromisos adquirits amb el personal passiu de l'empresa.

L'ebitda ha passat de 48,54 milions d'euros en els nou primers mesos del 2016 als 55,59 milions d'euros en el mateix període del present exercici, l'equivalent a una millora de 7,05 milions d'euros (+14,5%). Les amortitzacions, per import de 14,03 milions d'euros, i la despesa financera, que ha estat de 5,39 milions d'euros, s'han reduït un 5,1% i un 10,6% respectivament.

Segons la companyia, «el quart trimestre del 2017 es veurà negativament impactat pels costos extraordinaris de reestructuració i desmantellament derivats del tancament de les plantes de producció de clor que operen amb tecnologia de mercuri, el proper 11 de desembre».