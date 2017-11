El Tribunal Suprem considera abusives les hipoteques multidivisa

El Tribunal Suprem va establir ahir la nul·litat parcial de les hipoteques multidivisa per la seva falta de transparència, i adapta així la doctrina establerta el 20 de setembre passat pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).

Les hipoteques multidivisa es tramiten principalment en iens japonesos i francs suïssos amb l'objectiu d'aprofitar la diferència del tipus de canvi amb la divisa triada respecte de l'euro, encara que si la moneda única es devalua, les quotes augmenten. La Sala descarta que aquestes clàusules fossin objecte de negociació individual i quedaran excloses de l'àmbit d'aplicació de la directiva europea sobre clàusules abusives; per contra, explica que són clàusules que defineixen l'objecte principal del contracte, sobre «les que hi ha un especial deure de transparència».

La falta de transparència ha generat en els clients un greu desequilibri, «en contra de les exigències de la bona fe», ja que, en ignorar els greus riscos que comportava la contractació del préstec, «no van poder comparar l'oferta del préstec hipotecari multidivisa amb les d'altres préstecs», el que va agreujar la seva situació econòmica i jurídica.

Les entitats financeres, prossegueix el Suprem, han de facilitar als prestataris la informació suficient perquè aquests comprenguin «no només el seu contingut formal i gramatical, sinó també el seu abast concret». Per tot això, la Sala considera que les clàusules qüestionades no superen el control de transparència, de manera que declara la nul·litat parcial del préstec i l'eliminació de les referències a la denominació en divises, de manera que la hipoteca queda com un préstec concedit i amortitzat en euros.

El Suprem aclareix que la nul·litat total suposaria «un seriós perjudici per al consumidor», que es veuria obligat a tornar d'un sol cop tot el capital pendent d'amortitzar, i explica que la nul·litat parcial és possible pel règim contractual previst en la hipoteca.

El TJUE considerava que les entitats bancàries han de comunicar no només la possibilitat d'apreciació o depreciació de la divisa del préstec, sinó també els efectes en les quotes de les variacions del tipus de canvi i d'una apreciació del tipus d'interès de la divisa del préstec.