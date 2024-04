El nombre d’ofertes laborals publicades al Bages creix el 9% el 2023

Durant el 2023 es van publicar al Bages 10.391 ofertes de treball als principals portals d’internet, 860 més que el 2022, el que suposa un increment del 9%, tres punts i mig per sobre de la mitjana catalana, segons un estudi pioner elaborat per l’Ajuntament de Manresa, que es va presentar ahir amb voluntat de tenir una periodicitat anual. La dada del 2023 suposa un registre de 6,6 ofertes per cada 100 habitants, per les 7,6 de mitjana a Catalunya, segons l’anàlisi dels autors de l’estudi, els tècnics municipals Mon Culleré i Carles Clotet. D’un any a l’altre, el percentatge d’ofertes per a un contracte indefinit va créixer quatre punts, fins al 80,6% sobre el total.

Segons l’estudi, que resumeix les dades al conjunt de la comarca i aporta un detallat informe de tretze municipis del territori(els que la base de dades de Job Market Insights considera amb prou massa crítica), l’àmbit de la logística, la indústria i la construcció van sumar una bona part de les ofertes, el 39,2%. Vendes i màrqueting va suposar el 17,3% del total; ciència i tecnologia (sota aquest epígraf els autors agrupen sectors com l’enginyeria o la investigació) va suposar el 14,7%; el 14,6% va ser de l’àmbit dels serveis; mentre que el 14,3% va ser de feines vinculades a la gestió empresarial. A diferència de la mitjana catalana, al Bages destaquen sobretot les ofertes en l’àmbit logístic, industrial i de la construcció, que al conjunt català suposen només el 22,8% del total, pràcticament 17 punts menys que al Bages, que confirma així el pes del seu sector industrial.

Mon Culleré (esquerre) i Carles Clotet, amb l’estudi presentat ahir / Carles Blaya

Per la tipologia de contracte, només el 0,3% va ser d’autònoms, mentre que l’11,1% va ser de contractes temporals; el 7,8%, a temps parcial;i el 0,2%, de formatius. El gran gruix van ser els indefinits, el 80,6%. L’estudi també recull les principals feines en oferta: administratiu, mosso de magatzem, operari de producció, soldador, operari, operari del metall, dependent, netejador, electromecànic i carretiller. Quant a les principals empreses que publiquen ofertes a la comarca, totes són d’intermediació: Eurofirms, Empatif, Adecco Staffing, GCT Plus ETT, Meditempus ETT, GPF Recursos Humans, Iman Corporación, Synergie i Isprox Consulting.

Les dades de Manresa

A la capital del Bages, el creixement del nombre d’ofertes als portals ha estat inferior al del conjunt comarcal, el 2,2%. Amb tot, el nombre d’ofertes per cada 100 habitants va ser de 8,7, dues més que a la comarca i 1 més que la mitjana nacional. El percentatge d’ofertes de contracte indefinit va suposar el 8,7%, pràcticament el mateix que en el cas bagenc i el català.

Quant als àmbits laborals, el de la logística, la indústria i la construcció també suposa el gruix del total, però amb un percentatge menor que en el cas comarcal: el 31,4%. En canvi, el bloc de vendes i màrqueting suma el 20,8% de les ofertes. La resta es reparteix en el 16% en l’àmbit de la gestió empresarial; el 14,9%, en el de ciència i tecnologia; i el 16,9%, en el de serveis.

Per la tipologia de contracte, els percentatges són gairebé idèntics als del conjunt de la comarca, amb un lleuger increment dels autònoms (0,5%) i una mica menys en el cas dels temporals (10,9%).

Les principals feines ofertades són les mateixes que en el cas bagenc, tret que a Manresa apareix entre les deu primeres la d’assessor comercial i desapareix la d’electromecànic.

Respecte de les principals empreses que publiquen ofertes, també són totes d’intermediació, només que en el cas manresà és Empatif, amb 384, la primera del rànquing.

Manresa, la quarta ciutat mitjana del país amb més ofertes per cada 100 habitants

Amb 8,7, la capital del Bages es va situar el 2023 com la quarta ciutat d’entre 50.000 i 100.000 habitants de Catalunya amb més ofertes laborals publicades per cada 100 persones. Només Granollers (14,6), Sant Cugat del Vallès (12,7) i El Prat del Llobregat (10,2) van registrar-ne més, segons l’estudi elaborat per l’Ajuntament de Manresa. En aquest grup de ciutats, la que menys ofertes va registrar als grans portals d’internet va ser Mollet del Vallès, amb 2,8 per cada 100 habitants.

Si la comparativa s’elabora a partir de les persones potencialment actives en cadascun d’aquests municipis, Manresa ocupa la mateixa quarta posició, amb 13,3 ofertes, dues més que la mitjana catalana (11,2).

Amb tot, Manresa va registrar una pitjor evolució que el conjunt català quant a la variació percentual del nombre d’ofertes publicades, amb un creixement minso del 2,2%, tres punts per sota del creixement català (5,5%). Tanmateix, a la capital del Bages va continuar creixent la quantitat d’ofertes als portals online, a diferència de municipis mitjans catalans com Mollet o El Prat de Llobregat, on es van registrar caigudes del 12,3% i del 3,4%, respectivament. En contrapunt, municipis com Sant Boi de Llobregat o Viladecans van experimentar increments d’ofertes registrades de més de dos dígits: el 13,7% en el primer cas i de l’11,2% en el de Viladecans.

Quant al percentatge d’ofertes de contractes indefinits sobre el total, Manresa va situar-se en el 80,7%, pràcticament parella a la mitjana catalana (80,6%). De fet, només a Sant Cugat del Vallès es van registrar més ofertes de contactes indefinits (81,9%) que a la capital del Bages. A la cua van quedar ciutats com Sant Boi, Castelldefels i Viladecans.

