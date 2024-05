Aquest dijous és l'últim dia per fer efectiu el vot per correu a les eleccions del 12-M

Aquest dijous 9 de maig acaba el termini perquè les persones que hagin sol·licitat el vot per correu de les eleccions catalanes del 12-M vagin a una oficina de Correus per exercir-lo. Inicialment el termini acabava el 8 de maig però es va ampliar un dia més. L'elector ha d'anar personalment a qualsevol oficina i identificar-se amb el DNI, el passaport, el permís de conduir o qualsevol altre document vàlid que permeti identificar-lo. Els documents poder estar caducats, però han de ser originals. Des de Correus, l'elector ha d'enviar la documentació com a correu certificat dirigit a la mesa electoral. Un enviament que és gratuït.

Si el votant no pot anar personalment a l'oficina de Correus, pot autoritzar una altra persona major d'edat perquè ho faci en nom seu. L'autorització ha d'estar signada pel votant i s'ha d'acompanyar d'una fotocòpia del DNI, el passaport o un altre document oficial que identifiqui el votant.

Durant el dia de la votació, diumenge, Correus entregarà els vots a les meses electorals. I un cop tancats els col·legis, els vots per correu s'introduiran a l'urna per poder començar l'escrutini.

La sol·licitud prèvia

Les persones que volien votar per correu tenien fins al 2 de maig per fer la sol·licitud del vot per via telemàtica o presencialment a una oficina de Correus. Posteriorment, l'Oficina del Cens Electoral ha enviat per correu certificat, a l'adreça indicada en la sol·licitud, un sobre amb tota la documentació per poder votar. El dia màxim per fer l'enviament era el 5 de maig i a aquest termini cal afegir el temps que tarda el correu a arribar al domicili.

Com que es tracta d'un correu certificat, l'elector ha de rebre personalment aquesta documentació, havent acreditat prèviament la identitat. En cas que la persona no es trobi a l'adreça en el moment que arriba la documentació, haurà de presentar-se a l'oficina de Correus corresponent.

La documentació inclou, entre d'altres, totes les paperetes de les candidatures que es presenten i els sobres per votar.