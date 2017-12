Govern, patronal i sindicats pacten un sou mínim de 850 euros el 2020

La ministra d'Ocupació, Fátima Báñez, va acordar ahir amb els agents socials, patronal i sindicats pujades progressives del Salari Mínim Professional (SMI) fins a arribar als 850 euros en 14 pagues el 2020, vinculat a objectius de creixement del PIB i de creació d'ocupació.

Després de reunir-se durant una hora i mitja amb els secretaris generals de CCOO i UGT, Unai Sordo i Pepe Álvarez, i els presidents de CEOE i Cepime, Joan Rosell i Antonio Garamendi, Báñez va subratllar que es tracta d'un «acord de país» que afavoreix que la recuperació «arribi a totes les llars amb més llocs de treball i millors salaris».

L'acord, segons va detallar Ocupació en una nota, està vinculat al fet que el PIB real creixi cada any per sobre del 2,5% i que hi hagi increment de l'afiliació mitjana a la Seguretat Social superior a les 450.000 persones. «Ha de ser compatible amb la creació d'ocupació», va apuntar Báñez.

El ritme de pujada només va quedar ahir fixat per al pròxim any amb una alça del 4% fins als 735,9 euros en 14 pagues, davant els 707,6 euros actuals, i afectarà 533.978 treballadors, el 3,5% dels afiliats al règim general de la Seguretat Social. El camí d'increment per als propers anys fins a arribar als 850 euros s'abordarà en els pròxims dies, segons va asse-nyalar Báñez.

Assolir els 850 euros el 2020, 11.900 euros anuals, suposarà una pujada del 20% enfront del SMI del 2017 i de gairebé el 30% enfront del del 2016.

Des dels sindicats van valorar aquest acord «històric» que acosta el SMI a Espanya a les recomanacions de la Carta Europea que suposi el 60% del salari mitjà net i que, al seu parer, ha de servir també d'«esperó» per a la negociació col·lectiva. «Ha de ser un esperó per a una remuntada dels sous (...) i per plantejar una proposta salarial important i ofensiva» en la negociació col·lectiva amb la patronal, va assenyalar el líder de CCOO, Unai Sordo.

Pepe Álvarez també va asse-nyalar la intenció que l'acord tingui el màxim suport possible i que es traslladarà als grups polítics. Avui, tots dos sindicats es reuneixen amb el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez.

Per part de les patronals, el president de la CEOE, Joan Rosell, va considerar «raonable i oportú» l'increment del 4% i va rebutjar que afecti el ritme de creació d'ocupació l'any que ve.

Rosell i el president de Cepime, Antonio Garamendi, també van voler desvincular aquest acord de la negociació col·lectiva de recomanació salarial per a l'any que ve i que està en una «fase molt inicial». Báñez, que va agrair l'esforç i la col·laboració dels agents socials per tancar aquest acord sobre salari mínim, els va demanar que negociïn amb «responsabilitat i compromís» per aconseguir acords sobre salaris que serveixin de guia en els propers anys.

La ministra d'Ocupació també es va mostrar confiada a tenir tancat el gener l'acord per a la millora de la qualitat d'ocupació, on s'inclouen mesures d'igualtat salarial i intentar reduir la temporalitat del mercat laboral.