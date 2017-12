Rato apel·larà al control dels supervisors per defensar-se de les acusacions de falsedat comptable

L'expresident de Bankia Rodrigo Rato apel·larà davant la justícia a la «fiscalització» dels supervisors, el Banc d'Espanya i la CNMV, en Bankia, entitat «monitorizada» que va complir «en tot moment quant requeriments, recomanacions i directrius que li van ser dirigits» des d'aquestes institucions.

Així consta en el seu escrit de defensa, en el qual reitera que tant la integració de les set caixes, com la formulació dels comptes i la posterior sortida a Borsa i el desenvolupament de Bankia i de la seva matriu, BFA, van ser «objecte d'anàlisi i supervisió per a les autoritats competents en cada matèria», a les quals «corresponia vetllar per la correcta aplicació de les normes vigents».

Rodrigo Rato remet d'aquesta manera a l'actuació del Banc d'Espanya i de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), els alts funcionaris de la qual van ser apartats de la causa per l'Audiència Nacional després de considerar que la seva actuació «mai podria encaixar en termes penals de cooperació o complicitat» en ser l'elaboració dels comptes una obligació «exclusiva i excloent» dels administradors. En el document, Rodrigo Rato explica que si aquests no «han estat subjecte de reprovació, és una senyal inequívoca que la seva actuació va ser correcta i, necessàriament, la dels administradors de les entitats, en observar els mandats i les recomanacions d'aquelles institucions».