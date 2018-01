Competència demana que els estancs deixin de tenir el monopoli del tabac

La Comissió Nacional del Mercat i la Competència ha proposat que els estancs deixin de tenir el monopoli en la venda de tabac, en considerar que s'ha d'eliminar les restriccions «arrelades» en aquest sector i perquè s'exclou altres operadors. Per això, en l'informe sobre l'avantprojecte que modifica la Llei antitabac, recomana que s'analitzin altres alternatives que fomentin la competència. També que es revisi la prohibició de la venda de productes diferents a les cigarretes electròniques en els establiments especialitzats, ja que no s'aporta cap fonamentació de la mesura. En l'avantprojecte s'inclou una sèrie de restriccions a l'hora de publicitar, promocionar i vendre aquestes cigarretes, tot i que en menys mesura que el tabac. Sobre les cigarretes electròniques, advoca per estudiar mesures «menys distorsionadores» que garanteixin els objectius d'interès públic, com l'ús de mecanismes que garanteixin la verificació de l'edat del comprador.