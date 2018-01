La xifra d'autònoms augmenta el0,1% durant el 2017 a Catalunya

Un total de nou comunitats autònomes van perdre treballadors per compte propi el 2017, amb Astúries, Castella i Lleó i Galícia al capdavant. A Catalunya la xifra es va incrementar el 0,1%, segons la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms (ATA) en un comunicat. En l'àmbit estatal, el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) ha tancat l'any amb un augment de 10.468 autònoms, el 0,3% més que el 2016, per la qual cosa el nombre total d'autònoms ha ascendit a 3,2 milions de treballadors per compte propi. El 2017 s'ha consolidat com el cinquè any consecutiu en què s'han registrat increments del nombre de treballadors per compte propi, encara que el creixement registrat en els anys successius «ha anat decreixent a poc a poc», segons ha subratllat ATA. En valors absoluts, el 75% de l'increment d'autònoms va ser a causa de l'impuls de l'emprenedoria a Madrid, tot i que, segons ATA, la suma de 5.010 autònoms a Andalusia també ha contribuït al fet que el tancament de l'any a Espanya hagi estat positiu.