El turisme estranger a Catalunya creix el 5,5% el 2017, fins als 19,1 milions

Catalunya ha rebut 19,1 milions de turistes estrangers durant el 2017, el 5,5% més que l'any 2016, segons la Direcció General de Turisme de la Generalitat. A més, els visitants han realitzat una despesa de 19.050,5 milions d'euros (el 9,1% més que l'any anterior). Aquestes xifres suposen uns ingressos de 1.584 milions d'euros més que l'exercici passat. Amb tot, en el darrer trimestre de l'any, el nombre de turistes internacionals hauria baixat entre el 15% i el 20%, segons dades fetes públiques ahir per l'Organització Mundial del Turisme (OMT), un ens vinculat a les Nacions Unides.

Segons la Generalitat, durant el 2017 destaquen, entre els principals mercats emissors, els augments dels turistes procedents dels Estats Units d'Amèrica (27,9%) i de Rússia (22,7%), així com dels països nòrdics (7,3%), dels Països Baixos (6%) i del Regne Unit (4,9%). Turisme també assenyala en un comunicat el bon comportament de la resta d'Amèrica, que creix el 24,7%.

D'altra banda, segons les primeres dades de la Direcció General de Turisme, les pernoctacions en establiments reglats hotelers i extrahotelers de Catalunya s'han situat el 2017 gairebé als 83 milions, el 4% més que el 2016.

El director general de Turisme, Octavi Bono, creu que el fet d'haver crescut més en ingressos que en nombre de turistes indica que s'està consolidant un model turístic de Catalunya «més sostenible i competitiu, tal com estableix el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya». Bono va insistir que les dades reals de turisme a Catalunya referents a l'últim trimestre del 2017 «desmenteixen» la reducció del 20% del turisme apuntada ahir mateix per l'OMT. «Hem detectat un alentiment de l'activitat el dar-rer trimestre, però aquest fet es va atenuant mes a mes, i malgrat aquesta alentiment hem tancat un any excel·lent», va afirmar. El director general de Turisme va apuntar que el descens s'ha notat més a Barcelona que a la resta del país i que ha tingut més incidència en el turisme de negocis i d'esdeveniments que en el vacacional, però «en cap cas amb percentatges del 15% o el 20%, que no responen a la realitat de les xifres». Bono va afegir que l'afectació no ha estat la mateixa segons el mercat. «El descens ha estat més vinculat als mercats de proximitat que en els llunyans, però, amb tot, el resultat global de l'exercici ha estat positiu», va assenyalar.



Caiguda el tercer trimestre

Unes hores abans, el nou secretari general de l'Organització Mundial del Turisme, Zurab Pololikashvili, havia assegurat que Catalunya va perdre entre el 15% i el 20% de turistes durant l'últim trimestre del 2017, tot i que es va mostrar «molt optimista perquè l'arribada de turistes des de principis del 2018 creixerà». En un acte organitzat per Nova Economia Fórum, a Madrid, Pololikashvili va assenyalar que aquest descens de turistes s'ha produït per l'atemptat terrorista a Barcelona del mes d'agost passat, però «sobretot pels problemes polítics». En aquest sentit, el secretari general de l'OMT va apuntar que la seva organització manté «molt bones relacions» amb Catalunya «perquè ens interessa estar en contacte amb una de les regions d'Espanya més visitades històricament».

El nou secretari general de l'organització mundial també va parlar de la turismofòbia i va assegurar que el govern de cada ciutat i regió ha de «gestionar i reglar aquesta situació». El representant de l'OMT va recomanar que no es freni l'arribada de turistes i va lamentar que ciutats com Barcelona «abans volien que n'arribessin i ara no els volen».

Per la seva part, la secretaria d'Estat de Turisme, Matilde Asian, va mostrar la seva preocupació pel «descens» del número de congressos i convencions a Barcelona i va confiar que es recuperarà «el més aviat possible». «Catalunya va perdre el4,7% de turistes estrangers el mes d'octubre i el 2,4% el novembre», va apuntar Matilde Asian.