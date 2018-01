BBVA llança una eina per planificar econòmicament el naixement d'un nadó

BBVA ha incorporat a la seva aplicació mòbil i a la seva pàgina web una nova funcionalitat, anomenada Baby Planner, que permet conèixer tant a clients com a no clients les despeses derivades del naixement d'un nadó. Segons les estimacions de BBVA Research, la despesa de les famílies que tenen un nen de fins a tres anys, un cop considerades les diferències entre llars, és el 10% més gran que la de les famílies que no en tenen. Per això, l'objectiu d'aquesta nova funcionalitat, que també permet consultar l'impacte econòmic de les opcions de conciliació familiar, és que els nous pares disposin d'informació per planificar la seva economia. El llançament forma part de l'estratègia de digitalització de BBVA. Més del 50% dels seus clients a Espanya es relacionen amb el banc a través de canals digitals, mentre que les vendes a través d'aquests canals suposen el 26,5% del total.