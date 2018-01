Científics alemanys van realitzar proves en humans sobre els efectes de les emissions de dièsel

Científics alemanys van realitzar proves en humans sobre els efectes de les emissions de gassos del dièsel a petició de fabricants d'automòbils, segons han informat els diaris locals 'Stuttgarter' i 'Süddeutsche', que segueixen les revelacions d'un experiment on van fer inhalar els fums d'un Volkswagen Beetle dièsel a micos el 2014.

Les proves van ser sol·licitades pel Grup Europeu de Recerca sobre Medi Ambient i Salut en el Sector del Transport (EUGT, de les seves sigles en anglès), una organització ja desapareguda fundada per Volkswagen, Daimler i BMW.

Segons relaten aquests mitjans, que han assegurat haver vist documents sobre aquestes investigacions, l'associació va sol·licitar un estudi sobre la inhalació de diòxid de nitrogen a curt termini per persones sanes.

Tal com recull DPA, un institut de l'Hospital Universitari de Aachen va examinar després a 25 persones després d'haver inhalat quantitats variables de diòxid de nitrogen durant diverses hores, però aparentment no va trobar "reacció al gas inhalat".

El 2015, es va descobrir que Volkswagen havia manipulat les lectures de diòxid de nitrogen en els seus automòbils durant anys als Estats Units perquè els vehicles poguessin aprovar les regulacions sobre emissions de dièsel.

Per la seva banda, Daimler, responsable de marques d'automòbils com Mercedes-Benz i Smart, aquest diumenge va expressar que volia "distanciar expressament" de l'estudi sobre humans i de EUGT.

"Estem commocionats per l'abast d'aquests estudis i la forma en què es van dur a terme", va dir Daimler en un comunicat citat pel diari 'Sueddeutsche'.

A més, la companyia ha afegit que condemnava "fermament" les proves, i que no tenia veu en elles, a més d'afirmar que els passos de EUGT anaven en contra dels "valors i principis ètics" de Daimler.



Proves a monos

La setmana passada, 'The New York Times' va informar sobre un centre d'investigació nord-americana on 10 micos van ser tancats en un contenidor hermètic, veient dibuixos animats per distreure'ls, mentre inhalaven els vapors d'un vehicle Volkswagen.

Respecte a això, tant Volkswagen com Daimler van emetre respostes a la seva complicitat en les proves amb micos.

"Estem convençuts que els mètodes científics triats en aquest moment estaven equivocats", ha assenyalat Volkswagen en un comunicat, afegint que "hauria estat millor renunciar a tal prova des del principi".

Per la seva banda, Daimler es va disculpar dient que havia iniciat una investigació sobre l'incident i que considerava que la prova era "supèrflua i repulsiva".