Ampans explica la seva tasca a una trentena de líders empresarials

El director general d'AMPANS, Toni Espinal, ha estat el convidat a la trobada anual de màxims representats de la Fundació Factor Humà com a entitat guardonada a la darrera edició del Premi Factor Humà Mercè Sala. Cada any, el màxim responsable de l'empresa guardonada assisteix a l'esdeveniment al Palau Macaya, de la Fundació Bancària "la Caixa" de Barcelona.

Toni Espinal ha explicat que AMPANS es caracteritza per "voler fer-ho tot cada dia millor, amb excel·lència, encara que després algunes coses surtin bé i d'altres no". "La recerca de l'excel·lència en tot el que fem, tant en les petites coses com en els grans projectes, és el que marca la diferència. No ens conformem, som inquiets, emprenedors, predisposats als canvis per millorar els nostres processos, per analitzar noves tècniques, models d'atenció, nous models de negoci per generar ocupació... amb una actitud d'aprenentatge oberta i flexible, col·laboradora, mirant al món, intentant adaptar les bones pràctiques dels millors", ha afegit el director general d'AMPANS.

Espinal ha explicat que l'entitat ha volgut innovar en molts nous projectes però que ara vol centrar-se en desenvolupar amb profunditat aquells que millor han funcionat per no perdre el focus. Segons Espinal, "el fet d'innovar sempre comporta més percentatge d'error. Ara estem intentant aprofitar l'expertisme que tenim per replicar allò que ens ha funcionat en altres entorns".

Sobre la necessària renovació dels professionals de l'entitat, en particular aquells de primera línia directiva, Toni Espinal ha explicat que "la renovació del lideratge és una tasca complicada, ja que nosaltres no només busquem habilitat sinó sobretot compromís". També ha explicat que "a AMPANS s'intenta que els professionals provinguin de promoció interna, tot i que en alguns casos no és possible i llavors fitxem en el mercat". Respecte a la retribució que reben, Espinal ha reconegut que "en el sector els sous no són molt alts" però que a AMPANS això "s'intenta complementar amb el salari emocional: flexibilitat, responsabilitat, realització, etc.".

La Fundació Factor Humà va posar en marxa aquest esdeveniment anual l'any 2011 amb l'objectiu d'implicar l'alta direcció de les empreses en la gestió del talent de les seves organitzacions. Així, s'ha convertit en un espai anual de conversa al qual acudeixen representants de les 62 organitzacions que formen part de la Fundació, com ara l'Ajuntament de l'Hospitalet, Fundación DKV Integralia, everis, l'Institut Català de la Salut (ICS), MC Mutual, Oxiris Chemicals, Universitat Oberta de Catalunya (UOC) o Suara Cooperativa, entre d'altres.