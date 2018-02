Ryanair respon que compleix «totes les lleis laborals» de la UE i d'Espanya

Ryanair va recordar ahir al Sindicat Espanyol de Pilots de Línies Aèries (Sepla) que l'aerolínia compleix «plenament totes les lleis laborals de la Unió Europea i Espanya», davant l'anunci del sindicat de recórrer a la via legal per modificar els dos tipus de contractes que té la companyia de baix cost a Espanya. La decisió del Sepla de recórrer a la via legal ve impulsada, sobretot, pels contractes de «falsos autònoms» qualificats com a «presumptament il·legals i fraudulents» per l'advocat contractat pel sindicat espanyol. Ryanair ha replicat que el Sepla està realitzant «falses informacions» i els ha recordat que «el Tribunal d'Apel·lació de València (en una sentència del 9 de gener del 2018) va ratificar la decisió del Tribunal Laboral que afirmava que els tribunals espanyols no tenien jurisdicció sobre el treball dels pilots i la tripulació de cabina de Ryanair».