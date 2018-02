Barcelona Global impulsa un congrés per reforçar la relació entre el turisme i la ciutat

Barcelona Global ha presentat el primer congrés internacional «Barcelona Global Summit: Innovation in urban tourism», que se celebrarà el proper dia 21 de març al CaixaForum Barcelona.

La jornada presentarà les conclusions dels organitzadors per reforçar la relació entre la capital catalana i el turisme.

El congrés es presenta com l'«oportunitat» per reflexionar sobre el model de gestió del turisme a la ciutat com a motor de desenvolupament econòmic, benestar i projecció internacional després de l'impacte dels atemptats terroristes de l'agost, la incertesa política i el qüestionament per part d'alguns sectors del model turístic a la ciutat.

Barcelona Global vol «reaccionar», segons afirmen els seus responsables, davant d'aquests fets «lamentables» que han deixat «tocada» la imatge internacional de la ciutat. Per això, apostaran per fomentar un debat amb la màxima objectivitat i presentant experiències similars de diferents ciutats del món.