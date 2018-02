Un estudi afirma que els canvis reduiran la capacitat de compra dels pensionistes

Els pensionistes que es jubilin avui perdran una mitjana de 350 euros mensuals de poder adquisitiu al llarg del seu retir com a conseqüència de les reformes de pensions del 2011 i del 2013, amb les quals es va retardar l'edat de jubilació als 67 anys, es va canviar la forma de revaloració de les pensions i es va introduir l'anomenat factor de sostenibilitat, entre altres mesures.

Així ho reflecteix un estudi d'Analistes Financers Internacionals (Afi) presentat ahir a la seu d'Unespa i realitzat per encàrrec de l'Associació Empresarial de l'Assegurança.

En l'informe s'adverteix que la reducció de les pensions públiques dels jubilats, si no es compensen amb estalvi privat, implicaria un efecte negatiu en el conjunt de l'economia per al 2035 de 46.000 milions d'euros en termes de valor afegit brut i una retallada de l'ocupació de 754.700 llocs de treball. Això equivaldria que l'activitat econòmica es veuria minvada en el 3% del PIB el 2035 i tindria un descens de l'ocupació del 3,7% per a aquest exercici.

En el conjunt del període 2017-2035, Afi xifra l'impacte anual de la reducció de les pensions públiques en 20.100 milions d'euros en termes de valor afegit brut, l'equivalent a l'1,5% del PIB en mitjana cada any. El descens de l'ocupació seria similar (uns 330.000 ocupacions equivalents a temps complet).

En l'estudi s'afirma que les rendes vitalícies podrien contrarestar aquests efectes negatius en generar una demanda interna que protegeixi l'ocupació i el creixement econòmic. «Les rendes vitalícies són un instrument idoni per complementar la pensió pública de jubilació, alleugen les pressions que existeixen sobre el sistema públic i contribueixen a la seva sostenibilitat», remarca Afi.

En total, calcula que a un jubilat de 67 anys li bastarien uns 63.400 euros per adquirir una renda vitalícia mensual propera als 380 euros, la qual cosa compensaria plenament la pèrdua mitjana de poder adquisitiu derivada de les últimes reformes de pensions (350 euros mensuals). Per la seva banda, un jubilat de 77 anys necessitaria uns 21.000 euros per adquirir una renda vitalícia mensual de 246 euros.

Les rendes vitalícies són productes per a l'assegurament de rendes des del moment de la jubilació fins a la defunció. Afi destaca que des del mateix moment en què es contracten, aquestes són conegudes, certes i estan assegurades i permeten ajustar el consum dels jubilats durant tota la seva vida a la quantitat d'estalvi disponible, sense impedir que els titulars puguin fer llegats als seus hereus.

Les rendes vitalícies són la solució assegurada per evitar que una persona sobrevisqui als seus estalvis. Són rendes per a tota la vida, constituïdes a partir de l'estalvi previsional realitzat gradualment durant la vida laboral o a partir d'un patrimoni.