Ofereixen ajuts a empreses de la Catalunya Central en fase de desenvolupament

L'Ajuntament de Manresa, mitjançant el Centre de Desenvolupament Empresarial de Manresa (CEDEM) i Creacció, l'agència d'emprenedoria, innovació i coneixement per al desenvolupament socioeconòmic d'Osona, posen en marxa un programa d'acceleració per a empreses que es troben en la seva fase inicial i que necessiten accelerar les vendes o redefinir la seva estratègia.

Com a requisit, les empreses que vulguin aspirar a una plaça han d'estar ja constituïdes, ser de la Catalunya Central, tenir com a màxim 5 anys de vida i algun component innovador. Hi ha 10 places disponibles i la durada és de 6 mesos. El termini acaba el 2 de març.

El programa ofereix l'acompa-nyament durant 40 hores a través de mentors, així com sessions de capacitació amb experts sobre diversos temes i trobades amb altres emprenedors i empresaris.

Accelera està valorat en 5.000 ? per empresa, si bé està subvencionat el 100% per l'agència ACCIÓ de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Manresa i Creacció. Les empreses interessades poden formalitzar la seva sol·licitud mitjançant la web www.catcentralaccelera.com.