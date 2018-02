Catalunya bat un nou rècord d'exportacions durant el 2017

Catalunya va batre el 2017 un nou rècord històric en exportacions, amb 70.828,7 milions d'euros, el 8,7% més que el 2016. És el setè any consecutiu que es trenca el sostre de les vendes a l'exterior catalanes, tal com han confirmat les dades publicades ahir pel ministeri d'Economia.

Les importacions també van marcar un rècord històric per quart any seguit, amb un volum de 84.321,6 milions d'euros, el 8,3% més que l'any anterior. Així doncs, es va comprar més del que es va vendre a l'exterior i el dèficit comercial català va ser de 13.492,9 milions d'euros, el 6,4% superior al del 2016.

Durant el darrer trimestre de l'any, les vendes a l'exterior van créixer més a Catalunya (el 9,6%) que al conjunt de l'Estat, on ho van fer el 8,4%. En aquest sentit, el conseller delegat d'ACCIÓ, Joan Romero, va destacar ahir el «fort dinamisme» de les exportacions en els últims tres mesos de l'any. Entre octubre i desembre, les vendes de Catalunya a l'exterior van sumar 18.151,7 milions d'euros i al conjunt d'Espanya, 71.566,1 milions. Romero va assegurar que les dades del 2017 d'exportacions són «magnífiques». A més, Catalunya representa «el primer motor» exportador del conjunt estatal, amb el 25,6% del total de vendes a l'exterior, i «amb molta diferència respecte de la resta, ja que la següent comunitat autònoma és Andalusia, amb l'11%.

Amb 17.091 empreses, el 2017 s'ha registrat per cinquè any consecutiu el màxim històric d'empreses exportadores regulars, és a dir, que han venut a l'exterior els darrers quatre anys de manera consecutiva. «Es demostra que la sortida a l'exterior és sense cap mena de dubte una de les principals prioritats de les pimes i empreses catalanes, una aposta que es tradueix en més clients, més innovació i, sobretot, més competitivitat», va assegurar Romero.

Per productes, els que més es va exportar durant l'any 2017 van ser materials plàstics, amb 5.045,1 milions d'euros, seguits dels productes farmacèutics (4.527,3 milions d'euros), els combustibles (3.135,7 milions d'euros), carns (2.951,1 milions), productes químics orgànics (2.118,1 milions) i altres productes químics (2.075,4 milions). Per regions geogràfiques, les exportacions han batut rècords a Europa, Àsia, Àfrica, Orient Mitjà i Amèrica del Nord. Sobretot destaca el creixement que hi ha hagut a Amèrica del Nord (20,6%), Àfrica (15,2%), Àsia (11,2%) i la UE (7,2%).