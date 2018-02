Fira de Barcelona no nota el procés i registra un rècord de facturació

Fira de Barcelona continua a l'alça i va registrar un rècord de facturació de 187,6 milions el 2017, el 12% més que l'any anterior i fins al 25% superior a les xifres del 2015. «Es tracta d'un creixement que ha superat les nostres expectatives i és fruit de la feina ben feta», va afirmar el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, que va detallar que l'any passat es van celebrar més de 140 salons, congressos i actes corporatius, amb més de 1.000 activitats. Serrallonga va confirmar, a més, que el procés i la inestabilitat política de l'últim trimestre –especialment el setembre, l'octubre i el novembre– no van afectar l'activitat firal: «Tots els salons es van desenvolupar amb normalitat, en moments complicats com aquells. De fet, no hi va haver cap cancel·lació de certàmens i els que es van celebrar van créixer en visitants», va assenyalrar el director de la Fira.